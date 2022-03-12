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Роскомнадзор через "Госуслуги" уведомляет россиян о блокировке Instagram
Роскомнадзор через "Госуслуги" уведомляет россиян о блокировке Instagram - РИА Новости, 12.03.2022
Роскомнадзор через "Госуслуги" уведомляет россиян о блокировке Instagram
Госуслуги рассылают россиянам сообщение Роскомнадзора о прекращении работы социальной сети Instagram на территории России. РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T21:03
2022-03-12T21:05
технологии
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
instagram
госуслуги
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Госуслуги рассылают россиянам сообщение Роскомнадзора о прекращении работы социальной сети Instagram на территории России."Поскольку руководство социальной сети Instagram вопреки международному праву впервые в истории и только в отношении россиян разрешило призывы к насилию, Генеральная прокуратура приняла решение о запрете этой соцсети в России ", - говорится в рассылаемом тексте письма.Отмечается, что призывы к насилию в отношении людей, объединенных по национальному признаку или имеющих одно гражданство, являются "геноцидом", что запрещено Конвенцией ООН от 1948 года "О предупреждении преступлений геноцида и наказания за него", разработанной по итогам рассмотрения всей доказательственной базы нацистских преступников, собранной в ходе Нюрнбергского трибунала."Нам необходимо обеспечить психологическое здоровье граждан, в первую очередь детей и подростков, защитить их от травли и оскорблений в сети", - говорится в письме.Отмечается, что для информирования знакомых, переноса фото- и видеоматериалов с аккаунтов на другие ресурсы, в том числе в российские соцсети, Роскомнадзор выделил время на переходный период: Instagram прекратит работу на территории РФ с полуночи 14 марта."Поскольку Россия является страной, имеющей свои конкурентоспособные интернет-платформы, в том числе соцсети VK и Одноклассники, с охватами в десятки миллионов пользователей, надеемся, что ваш переход в эти интернет-среды произойдёт быстро, а в перспективе вы откроете для себя новые возможности коммуникации и ведения бизнеса", - добавили в сообщении.Meta Platforms в свете событий на Украине временно сняла в социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, но не против гражданского населения РФ, заявил ранее пресс-секретарь компании Энди Стоун. По данным агентства Рейтер, новая политика разрешает также призывы к смерти президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.Позже вице-президент компании-оператора обеих социальных сетей Meta Ник Клегг заявил, что новая политика Facebook и Instagram будет применяться только на Украине, давая возможность местным пользователям высказывать гнев в адрес российских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220312/instagram-1777812494.html
https://ria.ru/20220312/blogery-1777784740.html
https://ria.ru/20220312/blokirovka-1777784217.html
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технологии, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), instagram, госуслуги
21:03 12.03.2022 (обновлено: 21:05 12.03.2022)
 
Роскомнадзор через "Госуслуги" уведомляет россиян о блокировке Instagram

Госуслуги рассылают россиянам сообщение РКН о прекращении работы Instagram в России

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Госуслуги рассылают россиянам сообщение Роскомнадзора о прекращении работы социальной сети Instagram на территории России.
"Поскольку руководство социальной сети Instagram вопреки международному праву впервые в истории и только в отношении россиян разрешило призывы к насилию, Генеральная прокуратура приняла решение о запрете этой соцсети в России ", - говорится в рассылаемом тексте письма.
Отмечается, что призывы к насилию в отношении людей, объединенных по национальному признаку или имеющих одно гражданство, являются "геноцидом", что запрещено Конвенцией ООН от 1948 года "О предупреждении преступлений геноцида и наказания за него", разработанной по итогам рассмотрения всей доказательственной базы нацистских преступников, собранной в ходе Нюрнбергского трибунала.
"Нам необходимо обеспечить психологическое здоровье граждан, в первую очередь детей и подростков, защитить их от травли и оскорблений в сети", - говорится в письме.
Отмечается, что для информирования знакомых, переноса фото- и видеоматериалов с аккаунтов на другие ресурсы, в том числе в российские соцсети, Роскомнадзор выделил время на переходный период: Instagram прекратит работу на территории РФ с полуночи 14 марта.
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"Поскольку Россия является страной, имеющей свои конкурентоспособные интернет-платформы, в том числе соцсети VK и Одноклассники, с охватами в десятки миллионов пользователей, надеемся, что ваш переход в эти интернет-среды произойдёт быстро, а в перспективе вы откроете для себя новые возможности коммуникации и ведения бизнеса", - добавили в сообщении.
Meta Platforms в свете событий на Украине временно сняла в социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, но не против гражданского населения РФ, заявил ранее пресс-секретарь компании Энди Стоун. По данным агентства Рейтер, новая политика разрешает также призывы к смерти президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.
Позже вице-президент компании-оператора обеих социальных сетей Meta Ник Клегг заявил, что новая политика Facebook и Instagram будет применяться только на Украине, давая возможность местным пользователям высказывать гнев в адрес российских войск.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Приложение Instagram на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
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Глава Instagram прокомментировал блокировку соцсети в России
 
ТехнологииРоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)InstagramГосуслуги
 
 
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