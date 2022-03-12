https://ria.ru/20220312/turtsiya-1777795722.html
В Турции оценили перспективы сотрудничества с Россией в условиях санкций
В Турции оценили перспективы сотрудничества с Россией в условиях санкций - РИА Новости, 12.03.2022
В Турции оценили перспективы сотрудничества с Россией в условиях санкций
Турция не пойдет на поводу антироссийских санкций, у Анкары появились хорошие возможности стать своего рода "окном в мир" для Москвы, заявил РИА Новости... РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T09:27
2022-03-12T09:27
2022-03-12T09:27
в мире
турция
россия
евросоюз
экономика
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АНТАЛЬЯ, 12 мар – РИА Новости. Турция не пойдет на поводу антироссийских санкций, у Анкары появились хорошие возможности стать своего рода "окном в мир" для Москвы, заявил РИА Новости известный турецкий аналитик Мехмет Перинчек.США 8 марта ввели запрет на импорт российской нефти, ряда нефтепродуктов, сжиженного природного газа (СПГ) и угля. Следом и Великобритания объявила, что к концу года прекратит импорт нефти и нефтепродуктов из России. ЕС, как объявил в пятницу премьер Венгрии Виктор Орбан, решил не вводить против России санкций, затрагивающих нефтяной и газовый секторы."Американские санкции против России ударяют не только по России, но и ее торговым партнерам, в том числе Турции. Турция не пойдет на поводу у этих санкций, у Анкары появились хорошие возможности стать своего рода "окном в мир" для России. Турция в партнерстве с Россией может стать как энергетическим, так и логистическим центром", - заявил эксперт.Отдельной темой, по мнению Перинчека, является туризм."Это чувствительная тема для Турции с учетом предстоящего летнего сезона и ожидаемого наплыва российских туристов. Турция так же может заполнить те пустоты в российской экономике, которые остались после ухода западных компаний с российского рынка. Особые возможности создаются для строительного сектора", - подчеркнул он.Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации на Украине ввели новые антироссийские санкции, очередные с 2014 года. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский говорил РИА Новости, что реакция Москвы на санкции Запада будет оперативной и чувствительной, работа над ответными мерами идет по всем направлениям. Он отметил, что в условиях усиления рестрикций российская сторона сокращает использование доллара в валютных резервах и внешних расчетах, переключается на незападные рынки капитала, а также прилагает усилия, чтобы обезопасить инвестпроекты от внешнего негативного влияния. Дипломат подчеркнул: в Москве сожалеют, что Евросоюз развязал "тотальную экономическую войну" против России. При этом, отметил Биричевский, санкции ЕС наносят колоссальный ущерб гражданам самого Союза и причины для их введения трудно обосновать логически.Песков отмечал, что примеров экономической войны, которая началась в отношении РФ, еще не было, ситуация беспрецедентная.
https://ria.ru/20220312/sanktsii-1777530248.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, россия, евросоюз, экономика
В Турции оценили перспективы сотрудничества с Россией в условиях санкций
Эксперт Перинчек: у Турции появились хорошие возможности стать "окном в мир" для России
АНТАЛЬЯ, 12 мар – РИА Новости. Турция не пойдет на поводу антироссийских санкций, у Анкары появились хорошие возможности стать своего рода "окном в мир" для Москвы, заявил РИА Новости известный турецкий аналитик Мехмет Перинчек.
США 8 марта ввели запрет на импорт российской нефти, ряда нефтепродуктов, сжиженного природного газа (СПГ) и угля. Следом и Великобритания объявила, что к концу года прекратит импорт нефти и нефтепродуктов из России. ЕС, как объявил в пятницу премьер Венгрии Виктор Орбан
, решил не вводить против России санкций, затрагивающих нефтяной и газовый секторы.
"Американские санкции против России ударяют не только по России, но и ее торговым партнерам, в том числе Турции. Турция не пойдет на поводу у этих санкций, у Анкары появились хорошие возможности стать своего рода "окном в мир" для России. Турция в партнерстве с Россией может стать как энергетическим, так и логистическим центром", - заявил эксперт.
Отдельной темой, по мнению Перинчека, является туризм.
"Это чувствительная тема для Турции с учетом предстоящего летнего сезона и ожидаемого наплыва российских туристов. Турция так же может заполнить те пустоты в российской экономике, которые остались после ухода западных компаний с российского рынка. Особые возможности создаются для строительного сектора", - подчеркнул он.
Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации на Украине ввели новые антироссийские санкции, очередные с 2014 года. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский
говорил РИА Новости, что реакция Москвы
на санкции Запада будет оперативной и чувствительной, работа над ответными мерами идет по всем направлениям. Он отметил, что в условиях усиления рестрикций российская сторона сокращает использование доллара в валютных резервах и внешних расчетах, переключается на незападные рынки капитала, а также прилагает усилия, чтобы обезопасить инвестпроекты от внешнего негативного влияния. Дипломат подчеркнул: в Москве сожалеют, что Евросоюз
развязал "тотальную экономическую войну" против России
. При этом, отметил Биричевский, санкции ЕС наносят колоссальный ущерб гражданам самого Союза и причины для их введения трудно обосновать логически.
Песков отмечал, что примеров экономической войны, которая началась в отношении РФ, еще не было, ситуация беспрецедентная.