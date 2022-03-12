https://ria.ru/20220312/turkmeniya-1777852106.html

В Туркмении завершилось голосование на выборах президента

В Туркмении завершилось голосование на выборах президента - РИА Новости, 12.03.2022

В Туркмении завершилось голосование на выборах президента

Голосование на досрочных выборах президента Туркмении завершилось, в 17:00 мск в субботу закрылись все 2577 избирательных участков в стране, передает... РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T17:41

2022-03-12T17:41

2022-03-12T19:26

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туркмения

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АШХАБАД, 12 мар — РИА Новости. Голосование на досрочных выборах президента Туркмении завершилось, в 17:00 мск в субботу закрылись все 2577 избирательных участков в стране, передает корреспондент РИА Новости.На нынешних выборах главы государства были зарегистрированы 3 435 950 избирателей. Голосование началось на избирательных участках, открытых в стране, в 7:00 (5:00 мск) и продлилось до 19:00 (17:00 мск). Кроме того, 41 избирательный участок был открыт при дипломатических и консульских учреждениях Туркменистана за рубежом.По данным ЦИК, за два часа до закрытия избирательных участков на выборах президента Туркмении проголосовали 93,19% избирателей.На высший государственный пост в Туркмении претендуют девять кандидатов, выдвинутых тремя зарегистрированными в стране политическими партиями и инициативными группами граждан.Согласно Избирательному кодексу Туркмении, Центризбирком не позднее чем на седьмой день после выборов подводит их итоги, составляет протокол и оглашает результаты. Избранным президентом будет объявлен кандидат, получивший на выборах более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании.Президент Туркменистана избирается непосредственно народом сроком на семь лет и вступает в должность с момента принесения им присяги. Инаугурация нового президента страны состоится 19 марта.

https://radiosputnik.ria.ru/20220312/vybory-1777842472.html

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туркмения

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, туркмения