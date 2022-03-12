https://ria.ru/20220312/turkmeniya-1777840086.html
Явка на президентских выборах в Туркмении на 15:00 мск составила 93,19%
Явка на президентских выборах в Туркмении на 15:00 мск составила 93,19% - РИА Новости, 12.03.2022
Явка на президентских выборах в Туркмении на 15:00 мск составила 93,19%
Явка на президентских выборах в Туркмении на 15.00 мск составила 93,19%, сообщается на сайте ЦИК. РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T15:56
2022-03-12T15:56
2022-03-12T17:22
в мире
ашхабад
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АШХАБАД, 12 мар - РИА Новости. Явка на президентских выборах в Туркмении на 15.00 мск составила 93,19%, сообщается на сайте ЦИК."По выборам президента Туркменистана к 17 часам (15.00 мск) проголосовало 93,19% избирателей", - сообщили в ЦИК.В комиссии отметили, что по Ахалскому велаяту проголосовали 93,22% избирателей, Балканскому велаяту - 95,39%, Дашогузскому велаяту - 92,78%, Лебапскому велаяту - 92,37%, Марыйскому велаяту - 93,57%, по городу Ашхабаду - 93,58%. Также на участках за рубежом проголосовали 82,37% избирателей.На высший государственный пост в Туркмении претендуют девять кандидатов, выдвинутых тремя зарегистрированными в стране политическими партиями и инициативными группами граждан.Законодательство Туркмении не устанавливает порога явки избирателей, поэтому выборы будут признаны состоявшимися при любой активности избирателей.Согласно избирательному кодексу Туркмении, Центризбирком не позднее чем на седьмой день после выборов подводит итоги выборов, составляет протокол и оглашает результаты выборов. Избранным президентом будет объявлен кандидат, получивший на выборах более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании.Инаугурация нового президента страны состоится 19 марта.
https://ria.ru/20220312/turkmeniya-1777812346.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220312/vybory-1777792826.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, ашхабад, туркмения, марыйский велаят
15:56 12.03.2022 (обновлено: 17:22 12.03.2022)
Явка на президентских выборах в Туркмении на 15:00 мск составила 93,19%
ЦИК Туркмении заявил, что явка на президентских выборах на 15:00 мск составила 93,19%
АШХАБАД, 12 мар - РИА Новости. Явка на президентских выборах в Туркмении на 15.00 мск составила 93,19%, сообщается на сайте ЦИК.
"По выборам президента Туркменистана к 17 часам (15.00 мск) проголосовало 93,19% избирателей", - сообщили в ЦИК.
В комиссии отметили, что по Ахалскому велаяту проголосовали 93,22% избирателей, Балканскому велаяту - 95,39%, Дашогузскому велаяту - 92,78%, Лебапскому велаяту - 92,37%, Марыйскому велаяту
- 93,57%, по городу Ашхабаду
- 93,58%. Также на участках за рубежом проголосовали 82,37% избирателей.
На высший государственный пост в Туркмении
претендуют девять кандидатов, выдвинутых тремя зарегистрированными в стране политическими партиями и инициативными группами граждан.
Законодательство Туркмении не устанавливает порога явки избирателей, поэтому выборы будут признаны состоявшимися при любой активности избирателей.
Согласно избирательному кодексу Туркмении, Центризбирком не позднее чем на седьмой день после выборов подводит итоги выборов, составляет протокол и оглашает результаты выборов. Избранным президентом будет объявлен кандидат, получивший на выборах более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
Инаугурация нового президента страны состоится 19 марта.