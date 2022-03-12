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https://ria.ru/20220312/turkmeniya-1777840086.html
Явка на президентских выборах в Туркмении на 15:00 мск составила 93,19%
Явка на президентских выборах в Туркмении на 15:00 мск составила 93,19% - РИА Новости, 12.03.2022
Явка на президентских выборах в Туркмении на 15:00 мск составила 93,19%
Явка на президентских выборах в Туркмении на 15.00 мск составила 93,19%, сообщается на сайте ЦИК. РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T15:56
2022-03-12T17:22
в мире
ашхабад
туркмения
марыйский велаят
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АШХАБАД, 12 мар - РИА Новости. Явка на президентских выборах в Туркмении на 15.00 мск составила 93,19%, сообщается на сайте ЦИК."По выборам президента Туркменистана к 17 часам (15.00 мск) проголосовало 93,19% избирателей", - сообщили в ЦИК.В комиссии отметили, что по Ахалскому велаяту проголосовали 93,22% избирателей, Балканскому велаяту - 95,39%, Дашогузскому велаяту - 92,78%, Лебапскому велаяту - 92,37%, Марыйскому велаяту - 93,57%, по городу Ашхабаду - 93,58%. Также на участках за рубежом проголосовали 82,37% избирателей.На высший государственный пост в Туркмении претендуют девять кандидатов, выдвинутых тремя зарегистрированными в стране политическими партиями и инициативными группами граждан.Законодательство Туркмении не устанавливает порога явки избирателей, поэтому выборы будут признаны состоявшимися при любой активности избирателей.Согласно избирательному кодексу Туркмении, Центризбирком не позднее чем на седьмой день после выборов подводит итоги выборов, составляет протокол и оглашает результаты выборов. Избранным президентом будет объявлен кандидат, получивший на выборах более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании.Инаугурация нового президента страны состоится 19 марта.
https://ria.ru/20220312/turkmeniya-1777812346.html
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в мире, ашхабад, туркмения, марыйский велаят
15:56 12.03.2022 (обновлено: 17:22 12.03.2022)
 
Явка на президентских выборах в Туркмении на 15:00 мск составила 93,19%

ЦИК Туркмении заявил, что явка на президентских выборах на 15:00 мск составила 93,19%

© REUTERS / Vyacheslav SarkisyanГолосование на президентских выборов в Ашхабаде
Голосование на президентских выборов в Ашхабаде - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© REUTERS / Vyacheslav Sarkisyan
Голосование на президентских выборов в Ашхабаде
Читать ria.ru в
АШХАБАД, 12 мар - РИА Новости. Явка на президентских выборах в Туркмении на 15.00 мск составила 93,19%, сообщается на сайте ЦИК.
"По выборам президента Туркменистана к 17 часам (15.00 мск) проголосовало 93,19% избирателей", - сообщили в ЦИК.
Артисты выступают перед избирательным участком во время президентских выборов в Ашхабаде - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
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В комиссии отметили, что по Ахалскому велаяту проголосовали 93,22% избирателей, Балканскому велаяту - 95,39%, Дашогузскому велаяту - 92,78%, Лебапскому велаяту - 92,37%, Марыйскому велаяту - 93,57%, по городу Ашхабаду - 93,58%. Также на участках за рубежом проголосовали 82,37% избирателей.
На высший государственный пост в Туркмении претендуют девять кандидатов, выдвинутых тремя зарегистрированными в стране политическими партиями и инициативными группами граждан.
Законодательство Туркмении не устанавливает порога явки избирателей, поэтому выборы будут признаны состоявшимися при любой активности избирателей.
Согласно избирательному кодексу Туркмении, Центризбирком не позднее чем на седьмой день после выборов подводит итоги выборов, составляет протокол и оглашает результаты выборов. Избранным президентом будет объявлен кандидат, получивший на выборах более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
Инаугурация нового президента страны состоится 19 марта.
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В миреАшхабадТуркменияМарыйский велаят
 
 
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