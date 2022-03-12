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В Туркмении с песнями и танцами досрочно выбирают президента
В Туркмении с песнями и танцами досрочно выбирают президента - РИА Новости, 12.03.2022
В Туркмении с песнями и танцами досрочно выбирают президента
В Туркмении в субботу в праздничной атмосфере проходят досрочные выборы президента, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T11:57
2022-03-12T17:26
в мире
ашхабад
туркмения
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АШХАБАД, 12 мар - РИА Новости. В Туркмении в субботу в праздничной атмосфере проходят досрочные выборы президента, передает корреспондент РИА Новости.От советской эпохи Туркмения сохранила традицию в праздничной атмосфере проводить выборы различного уровня – президентские, парламентские или в местные органы власти. Сегодня в стране, как и много лет назад, считают, что выборы - это торжество политической системы, действующей в государстве. Поэтому избирательные участки в Ашхабаде и его пригородах в праздничном убранстве, здесь звучит музыка, выступают певцы и танцевальные коллективы, а избирателям предлагают угощения.Избиратели после голосования говорят, что связывают с выборами президента и курсом на омоложение руководства государства свои надежды на лучшее будущее.На высший государственный пост в Туркмении претендуют девять кандидатов, в том числе сын действующего президента страны, вице-премьер Сердар Бердымухамедов. Голосование началось в 7.00 (5.00 мск) и продлится до 19.00 (17.00 мск). Законодательство Туркмении не устанавливает порога явки избирателей, поэтому выборы будут признаны состоявшимися при любой активности избирателей.Согласно избирательному кодексу Туркмении, Центризбирком не позднее чем на седьмой день после выборов подводит итоги выборов, составляет протокол и оглашает результаты выборов. Избранным президентом будет объявлен кандидат, получивший на выборах более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании.Президентом Туркмении может быть избран гражданин страны, родившийся в Туркменистане, не моложе 40 лет, владеющий государственным языком, в течение предшествующих 15 лет постоянно проживающий и работающий в стране. Президент Туркменистана избирается непосредственно народом сроком на семь лет и вступает в должность с момента принесения им присяги. Инаугурация нового президента страны состоится 19 марта.
https://ria.ru/20220312/yavka-1777808960.html
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в мире, ашхабад, туркмения
11:57 12.03.2022 (обновлено: 17:26 12.03.2022)
 
В Туркмении с песнями и танцами досрочно выбирают президента

В Туркмении досрочные выборы президента проходят в праздничной атмосфере

© AFP 2022 / Igor SasinАртисты выступают перед избирательным участком во время президентских выборов в Ашхабаде
Артисты выступают перед избирательным участком во время президентских выборов в Ашхабаде - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© AFP 2022 / Igor Sasin
Артисты выступают перед избирательным участком во время президентских выборов в Ашхабаде
Читать ria.ru в
АШХАБАД, 12 мар - РИА Новости. В Туркмении в субботу в праздничной атмосфере проходят досрочные выборы президента, передает корреспондент РИА Новости.
От советской эпохи Туркмения сохранила традицию в праздничной атмосфере проводить выборы различного уровня – президентские, парламентские или в местные органы власти. Сегодня в стране, как и много лет назад, считают, что выборы - это торжество политической системы, действующей в государстве. Поэтому избирательные участки в Ашхабаде и его пригородах в праздничном убранстве, здесь звучит музыка, выступают певцы и танцевальные коллективы, а избирателям предлагают угощения.
Избиратели после голосования говорят, что связывают с выборами президента и курсом на омоложение руководства государства свои надежды на лучшее будущее.
На высший государственный пост в Туркмении претендуют девять кандидатов, в том числе сын действующего президента страны, вице-премьер Сердар Бердымухамедов. Голосование началось в 7.00 (5.00 мск) и продлится до 19.00 (17.00 мск). Законодательство Туркмении не устанавливает порога явки избирателей, поэтому выборы будут признаны состоявшимися при любой активности избирателей.
Города мира. Ашхабад - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
Вчера, 11:27
Явка на президентских выборах в Туркмении превысила 71 процент
Согласно избирательному кодексу Туркмении, Центризбирком не позднее чем на седьмой день после выборов подводит итоги выборов, составляет протокол и оглашает результаты выборов. Избранным президентом будет объявлен кандидат, получивший на выборах более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
Президентом Туркмении может быть избран гражданин страны, родившийся в Туркменистане, не моложе 40 лет, владеющий государственным языком, в течение предшествующих 15 лет постоянно проживающий и работающий в стране. Президент Туркменистана избирается непосредственно народом сроком на семь лет и вступает в должность с момента принесения им присяги. Инаугурация нового президента страны состоится 19 марта.
Ашхабад – столица Туркменистана - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
Вчера, 05:07
В Туркмении началось голосование на досрочных президентских выборах
 
В миреАшхабадТуркмения
 
 
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