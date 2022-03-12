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Явка на президентских выборах в Туркмении за два часа составила 25,24%
Явка на президентских выборах в Туркмении за два часа составила 25,24% - РИА Новости, 12.03.2022
Явка на президентских выборах в Туркмении за два часа составила 25,24%
Явка на президентских выборах в Туркмении на 07.00 мск составила 25,24%, говорится в сообщении на сайте ЦИК Туркмении. РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T07:41
2022-03-12T07:42
в мире
туркмения
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Явка на президентских выборах в Туркмении на 07.00 мск составила 25,24%, говорится в сообщении на сайте ЦИК Туркмении.В комиссии отметили, что по Ахалскому велаяту проголосовало 25,03% избирателей, Балканскому велаяту - 27,40%, Дашогузскому велаяту - 25,68%, Лебапскому велаяту - 24,37%, Марыйскому велаяту - 24,64%, по городу Ашхабаду - 25,78%.На высший государственный пост в Туркмении претендуют девять кандидатов, выдвинутых тремя зарегистрированными в стране политическими партиями и инициативными группами граждан.Законодательство Туркмении не устанавливает порога явки избирателей, поэтому выборы будут признаны состоявшимися при любой активности избирателей.Согласно Избирательному кодексу Туркмении, Центризбирком не позднее чем на седьмой день после выборов подводит итоги выборов, составляет протокол и оглашает результаты выборов. Избранным президентом будет объявлен кандидат, получивший на выборах более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании.Инаугурация нового президента страны состоится 19 марта.
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в мире, туркмения
07:41 12.03.2022 (обновлено: 07:42 12.03.2022)
 
Явка на президентских выборах в Туркмении за два часа составила 25,24%

Явка на президентских выборах в Туркмении на 07.00 мск составила 25,24 процента

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАшхабад
Ашхабад - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Ашхабад
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Явка на президентских выборах в Туркмении на 07.00 мск составила 25,24%, говорится в сообщении на сайте ЦИК Туркмении.
"По выборам президента Туркменистана к 9 часам (07.00 мск) проголосовало 25,24% избирателей", - сообщили в ЦИК.
В комиссии отметили, что по Ахалскому велаяту проголосовало 25,03% избирателей, Балканскому велаяту - 27,40%, Дашогузскому велаяту - 25,68%, Лебапскому велаяту - 24,37%, Марыйскому велаяту - 24,64%, по городу Ашхабаду - 25,78%.
На высший государственный пост в Туркмении претендуют девять кандидатов, выдвинутых тремя зарегистрированными в стране политическими партиями и инициативными группами граждан.
Законодательство Туркмении не устанавливает порога явки избирателей, поэтому выборы будут признаны состоявшимися при любой активности избирателей.
Согласно Избирательному кодексу Туркмении, Центризбирком не позднее чем на седьмой день после выборов подводит итоги выборов, составляет протокол и оглашает результаты выборов. Избранным президентом будет объявлен кандидат, получивший на выборах более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
Инаугурация нового президента страны состоится 19 марта.
Женщина в традиционном костюме голосует на избирательном участке во время президентских выборов в Ашхабаде - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
01:17
Процедура выборов президента Туркмении
 
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