https://ria.ru/20220312/turkmeniya-1777789388.html

Явка на президентских выборах в Туркмении за два часа составила 25,24%

Явка на президентских выборах в Туркмении за два часа составила 25,24% - РИА Новости, 12.03.2022

Явка на президентских выборах в Туркмении за два часа составила 25,24%

Явка на президентских выборах в Туркмении на 07.00 мск составила 25,24%, говорится в сообщении на сайте ЦИК Туркмении. РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T07:41

2022-03-12T07:41

2022-03-12T07:42

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туркмения

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Явка на президентских выборах в Туркмении на 07.00 мск составила 25,24%, говорится в сообщении на сайте ЦИК Туркмении.В комиссии отметили, что по Ахалскому велаяту проголосовало 25,03% избирателей, Балканскому велаяту - 27,40%, Дашогузскому велаяту - 25,68%, Лебапскому велаяту - 24,37%, Марыйскому велаяту - 24,64%, по городу Ашхабаду - 25,78%.На высший государственный пост в Туркмении претендуют девять кандидатов, выдвинутых тремя зарегистрированными в стране политическими партиями и инициативными группами граждан.Законодательство Туркмении не устанавливает порога явки избирателей, поэтому выборы будут признаны состоявшимися при любой активности избирателей.Согласно Избирательному кодексу Туркмении, Центризбирком не позднее чем на седьмой день после выборов подводит итоги выборов, составляет протокол и оглашает результаты выборов. Избранным президентом будет объявлен кандидат, получивший на выборах более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании.Инаугурация нового президента страны состоится 19 марта.

https://ria.ru/20220312/vybory-1777420410.html

туркмения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, туркмения