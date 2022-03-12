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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220312/spetsoperatsiya-1777861414.html
В ДНР заявили, что с начала спецоперации погибли 79 военных республики
В ДНР заявили, что с начала спецоперации погибли 79 военных республики - РИА Новости, 12.03.2022
В ДНР заявили, что с начала спецоперации погибли 79 военных республики
С начала российской военной операции на Украине погибли 79 военных ДНР и 251 получил ранения, сообщает Народная милиция республики. РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T19:11
2022-03-12T19:42
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
вооруженные силы украины
владимир путин
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ДОНЕЦК, 12 мар - РИА Новости. С начала российской военной операции на Украине погибли 79 военных ДНР и 251 получил ранения, сообщает Народная милиция республики."С начала проведения специальной военной операции по освобождению Донбасса... 79 защитников Донецкой Народной Республики погибли при исполнении воинского долга, а также 251 боевой товарищ получил ранения", - говорится в сообщении Народной милиции ДНР, опубликованном в ее Telegram-канале.По этим данным, с 24 февраля в семи подразделениях украинских войск погибли 1 055 человек, получили ранения - 1 229.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220312/spetsoperatsiya-1777862463.html
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донецкая народная республика
луганская народная республика
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в мире, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины, владимир путин, россия, вооруженные силы рф
19:11 12.03.2022 (обновлено: 19:42 12.03.2022)
 
В ДНР заявили, что с начала спецоперации погибли 79 военных республики

Народная милиция ДНР заявила, что с начала спецоперации погибли 79 военных республики

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкСотрудники народной милиции ДНР
Сотрудники народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Сотрудники народной милиции ДНР
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ДОНЕЦК, 12 мар - РИА Новости. С начала российской военной операции на Украине погибли 79 военных ДНР и 251 получил ранения, сообщает Народная милиция республики.
"С начала проведения специальной военной операции по освобождению Донбасса... 79 защитников Донецкой Народной Республики погибли при исполнении воинского долга, а также 251 боевой товарищ получил ранения", - говорится в сообщении Народной милиции ДНР, опубликованном в ее Telegram-канале.
По этим данным, с 24 февраля в семи подразделениях украинских войск погибли 1 055 человек, получили ранения - 1 229.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНРВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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