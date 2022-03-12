https://ria.ru/20220312/spetsoperatsiya-1777861414.html

В ДНР заявили, что с начала спецоперации погибли 79 военных республики

В ДНР заявили, что с начала спецоперации погибли 79 военных республики - РИА Новости, 12.03.2022

В ДНР заявили, что с начала спецоперации погибли 79 военных республики

С начала российской военной операции на Украине погибли 79 военных ДНР и 251 получил ранения, сообщает Народная милиция республики. РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T19:11

2022-03-12T19:11

2022-03-12T19:42

обострение ситуации в днр и лнр

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ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 12 мар - РИА Новости. С начала российской военной операции на Украине погибли 79 военных ДНР и 251 получил ранения, сообщает Народная милиция республики."С начала проведения специальной военной операции по освобождению Донбасса... 79 защитников Донецкой Народной Республики погибли при исполнении воинского долга, а также 251 боевой товарищ получил ранения", - говорится в сообщении Народной милиции ДНР, опубликованном в ее Telegram-канале.По этим данным, с 24 февраля в семи подразделениях украинских войск погибли 1 055 человек, получили ранения - 1 229.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220312/spetsoperatsiya-1777862463.html

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Петр Попадюк

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