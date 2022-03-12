https://ria.ru/20220312/sanktsii-1777817364.html
США нашли бы предлог для санкций даже без спецоперации, заявил Рябков
США нашли бы предлог для санкций даже без спецоперации, заявил Рябков - РИА Новости, 12.03.2022
США нашли бы предлог для санкций даже без спецоперации, заявил Рябков
Санкции были бы введены безотносительно операции России на Украине, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T12:49
2022-03-12T12:49
2022-03-12T13:14
россия
сергей рябков
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Санкции были бы введены безотносительно операции России на Украине, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Если бы не было специальной военной операции, Вашингтон нашел бы предлог, чтобы осуществить антироссийские меры, сказал Рябков в эфире "Первого канала".
https://ria.ru/20220312/sanktsii-1777806860.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей рябков, санкции в отношении россии
12:49 12.03.2022 (обновлено: 13:14 12.03.2022)
США нашли бы предлог для санкций даже без спецоперации, заявил Рябков
Рябков заявил, что США нашли бы предлог для введения санкций даже без спецоперации