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https://ria.ru/20220312/sanktsii-1777817364.html
США нашли бы предлог для санкций даже без спецоперации, заявил Рябков
США нашли бы предлог для санкций даже без спецоперации, заявил Рябков - РИА Новости, 12.03.2022
США нашли бы предлог для санкций даже без спецоперации, заявил Рябков
Санкции были бы введены безотносительно операции России на Украине, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T12:49
2022-03-12T13:14
россия
сергей рябков
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Санкции были бы введены безотносительно операции России на Украине, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Если бы не было специальной военной операции, Вашингтон нашел бы предлог, чтобы осуществить антироссийские меры, сказал Рябков в эфире "Первого канала".
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Варвара Скокшина
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россия, сергей рябков, санкции в отношении россии
12:49 12.03.2022 (обновлено: 13:14 12.03.2022)
 
США нашли бы предлог для санкций даже без спецоперации, заявил Рябков

Рябков заявил, что США нашли бы предлог для введения санкций даже без спецоперации

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Санкции были бы введены безотносительно операции России на Украине, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Если бы не было специальной военной операции, Вашингтон нашел бы предлог, чтобы осуществить антироссийские меры, сказал Рябков в эфире "Первого канала".
Президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме, 8 марта 2022 - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
Вчера, 11:06
"Заткнись, Джо". В США ужаснулись последствиям антироссийских санкций
 
РоссияСергей РябковСанкции в отношении России
 
 
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