https://ria.ru/20220312/sanktsii-1777817364.html

США нашли бы предлог для санкций даже без спецоперации, заявил Рябков

США нашли бы предлог для санкций даже без спецоперации, заявил Рябков - РИА Новости, 12.03.2022

США нашли бы предлог для санкций даже без спецоперации, заявил Рябков

Санкции были бы введены безотносительно операции России на Украине, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T12:49

2022-03-12T12:49

2022-03-12T13:14

россия

сергей рябков

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Санкции были бы введены безотносительно операции России на Украине, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Если бы не было специальной военной операции, Вашингтон нашел бы предлог, чтобы осуществить антироссийские меры, сказал Рябков в эфире "Первого канала".

https://ria.ru/20220312/sanktsii-1777806860.html

россия

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, сергей рябков, санкции в отношении россии