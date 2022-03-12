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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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В Донецке после обстрелов загорелся книжный рынок
В Донецке после обстрелов загорелся книжный рынок - РИА Новости, 12.03.2022
В Донецке после обстрелов загорелся книжный рынок
Книжный рынок горит в Донецке в результате обстрелов со стороны украинских войск, говорится в заявлении главы администрации города Алексея Кулемзина. РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T19:00
2022-03-12T19:36
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
луганская народная республика
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 12 мар - РИА Новости. Книжный рынок горит в Донецке в результате обстрелов со стороны украинских войск, говорится в заявлении главы администрации города Алексея Кулемзина."ВФУ снова открыли огонь по Киевскому району. Прилеты по ул. Батищева, 5,11. Горит книжный рынок на "Маяке", - заявил Кулемзин.Глава администрации города также отметил, что на место выехали спецслужбы, а информация по разрушениям уточняется.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России. По данным на 11 марта, уничтожены более 3,2 тысячи объектов военной инфраструктуры, а также 98 самолетов, 1041 танк и другие боевые бронированные машины, 113 реактивных систем залпового огня и 118 беспилотников, в том числе турецких Bayraktar TB2.Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада, ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными.По данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека, по 7 марта в ходе конфликта погибли 474 и ранен 861 мирный житель. Эта статистика учитывает в том числе потери на территориях ДНР и ЛНР, на них, по подсчетам УВКПЧ ООН, приходится 24 погибших и 112 пострадавших. На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.
https://ria.ru/20220312/volnovakha-1777825800.html
луганская народная республика
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в мире, луганская народная республика, донбасс, вооруженные силы украины
19:00 12.03.2022 (обновлено: 19:36 12.03.2022)
 
В Донецке после обстрелов загорелся книжный рынок

Книжный рынок горит в Донецке после обстрелов города украинскими войсками

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкМногоэтажный дом, пострадавший от обстрелов ВСУ Куйбышевского района Донецка
Многоэтажный дом, пострадавший от обстрелов ВСУ Куйбышевского района Донецка - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Многоэтажный дом, пострадавший от обстрелов ВСУ Куйбышевского района Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 мар - РИА Новости. Книжный рынок горит в Донецке в результате обстрелов со стороны украинских войск, говорится в заявлении главы администрации города Алексея Кулемзина.
"ВФУ снова открыли огонь по Киевскому району. Прилеты по ул. Батищева, 5,11. Горит книжный рынок на "Маяке", - заявил Кулемзин.
Глава администрации города также отметил, что на место выехали спецслужбы, а информация по разрушениям уточняется.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России. По данным на 11 марта, уничтожены более 3,2 тысячи объектов военной инфраструктуры, а также 98 самолетов, 1041 танк и другие боевые бронированные машины, 113 реактивных систем залпового огня и 118 беспилотников, в том числе турецких Bayraktar TB2.
Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада, ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными.
Боец Народной милиции ДНР у фрагмента подбитого и сгоревшего танка Вооруженных сил Украины - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
Вчера, 14:04Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Жители Волновахи рассказали о зверствах со стороны ВСУ
По данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека, по 7 марта в ходе конфликта погибли 474 и ранен 861 мирный житель. Эта статистика учитывает в том числе потери на территориях ДНР и ЛНР, на них, по подсчетам УВКПЧ ООН, приходится 24 погибших и 112 пострадавших. На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреЛуганская Народная РеспубликаДонбассВооруженные силы Украины
 
 
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