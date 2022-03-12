https://ria.ru/20220312/ponimanie-1777780198.html

Митрополит: в ЕС начали понимать, что русский народ не является агрессором

Митрополит: в ЕС начали понимать, что русский народ не является агрессором - РИА Новости, 12.03.2022

Митрополит: в ЕС начали понимать, что русский народ не является агрессором

Многие жители Европы начинают понимать, что русские народ и церковь не являются агрессорами, как это подается в западных СМИ, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T01:47

2022-03-12T01:47

2022-03-12T01:48

религия

в мире

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/1/1564138918_0:191:2961:1857_1920x0_80_0_0_3981bedffca0d722dfd198da2569c13c.jpg

ВАШИНГТОН, 12 мар - РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Многие жители Европы начинают понимать, что русские народ и церковь не являются агрессорами, как это подается в западных СМИ, заявил в интервью РИА Новости митрополит Берлинский и Германский Марк.В то же время, по его словам, ряд храмов Русской зарубежной церкви в Европе, Северной Америке и других частях света сталкиваются с актами вандализма."Но я должен сказать, что это все-таки единичные инциденты. Я бы сказал, что люди начинают видеть разницу и не считать нас или весь русский народ агрессорами", - отметил владыка.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220309/aktsiya-1777374739.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика