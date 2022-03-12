Поклонская призвала Запад сохранять здравый смысл
Поклонская призвала Запад не скатываться в пучину бескультурья, а сохранять здравый смысл
Наталья Поклонская. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Заместитель главы Россотрудничества Наталья Поклонская, комментируя антироссийские настроения за границей, призвала Запад не скатываться в пучину бескультурья, а сохранять здравый смысл.
В своем Telegram канале Поклонская написала, что на горячую линию Россотрудничества обратилась женщина, сообщившая что в Париже из названия Русской консерватории имени Сергея Рахманинова вычеркнули слово "Русская". До этого парижская школа дополнительного образования "Русская гимназия № 1" стала просто "Гимназией № 1", добавила Поклонская.
"Культура, искусство, образование, творчество — те непреложные столпы, которые должны объединять нас (а может, и примирять). Я призываю всех наших зарубежных коллег не скатываться в пучину бескультурья, а сохранять здравый смысл. То, что происходит в Украине, - это ужасно. Но никто не способен увидеть всю правду, истину, какая она есть (с ней неудобно жить). Сказать о сострадании и сопереживании людям в Украине, оказавшимся заложниками тяжелейшей ситуации, гуманитарной катастрофы, — ничего не сказать... Русские и другие народы, любой нормальный человек (независимо от национальной принадлежности) сегодня живет надеждой, что вот-вот все закончится", - написала она.
"Но при чем здесь Рахманинов, Чайковский, Шостакович, Римский-Корсаков и их принадлежность к русскому народу и культуре? Как повлияет вычеркивание из истории их имен?" - указала Поклонская.
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