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Поклонская призвала Запад сохранять здравый смысл
Поклонская призвала Запад сохранять здравый смысл - РИА Новости, 12.03.2022
Поклонская призвала Запад сохранять здравый смысл
Заместитель главы Россотрудничества Наталья Поклонская, комментируя антироссийские настроения за границей, призвала Запад не скатываться в пучину бескультурья,... РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T16:25
2022-03-12T16:25
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
украина
в мире
франция
наталья поклонская
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Заместитель главы Россотрудничества Наталья Поклонская, комментируя антироссийские настроения за границей, призвала Запад не скатываться в пучину бескультурья, а сохранять здравый смысл.В своем Telegram канале Поклонская написала, что на горячую линию Россотрудничества обратилась женщина, сообщившая что в Париже из названия Русской консерватории имени Сергея Рахманинова вычеркнули слово "Русская". До этого парижская школа дополнительного образования "Русская гимназия № 1" стала просто "Гимназией № 1", добавила Поклонская."Культура, искусство, образование, творчество — те непреложные столпы, которые должны объединять нас (а может, и примирять). Я призываю всех наших зарубежных коллег не скатываться в пучину бескультурья, а сохранять здравый смысл. То, что происходит в Украине, - это ужасно. Но никто не способен увидеть всю правду, истину, какая она есть (с ней неудобно жить). Сказать о сострадании и сопереживании людям в Украине, оказавшимся заложниками тяжелейшей ситуации, гуманитарной катастрофы, — ничего не сказать... Русские и другие народы, любой нормальный человек (независимо от национальной принадлежности) сегодня живет надеждой, что вот-вот все закончится", - написала она."Но при чем здесь Рахманинов, Чайковский, Шостакович, Римский-Корсаков и их принадлежность к русскому народу и культуре? Как повлияет вычеркивание из истории их имен?" - указала Поклонская.
https://ria.ru/20220228/napadki-1775692602.html
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60
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), украина, в мире, франция, наталья поклонская
16:25 12.03.2022
 
Поклонская призвала Запад сохранять здравый смысл

Поклонская призвала Запад не скатываться в пучину бескультурья, а сохранять здравый смысл

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкНаталья Поклонская
Наталья Поклонская - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Наталья Поклонская. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Заместитель главы Россотрудничества Наталья Поклонская, комментируя антироссийские настроения за границей, призвала Запад не скатываться в пучину бескультурья, а сохранять здравый смысл.
В своем Telegram канале Поклонская написала, что на горячую линию Россотрудничества обратилась женщина, сообщившая что в Париже из названия Русской консерватории имени Сергея Рахманинова вычеркнули слово "Русская". До этого парижская школа дополнительного образования "Русская гимназия № 1" стала просто "Гимназией № 1", добавила Поклонская.
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"Культура, искусство, образование, творчество — те непреложные столпы, которые должны объединять нас (а может, и примирять). Я призываю всех наших зарубежных коллег не скатываться в пучину бескультурья, а сохранять здравый смысл. То, что происходит в Украине, - это ужасно. Но никто не способен увидеть всю правду, истину, какая она есть (с ней неудобно жить). Сказать о сострадании и сопереживании людям в Украине, оказавшимся заложниками тяжелейшей ситуации, гуманитарной катастрофы, — ничего не сказать... Русские и другие народы, любой нормальный человек (независимо от национальной принадлежности) сегодня живет надеждой, что вот-вот все закончится", - написала она.
"Но при чем здесь Рахманинов, Чайковский, Шостакович, Римский-Корсаков и их принадлежность к русскому народу и культуре? Как повлияет вычеркивание из истории их имен?" - указала Поклонская.
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