https://ria.ru/20220312/poklonskaya-1777843266.html

Поклонская призвала Запад сохранять здравый смысл

Поклонская призвала Запад сохранять здравый смысл - РИА Новости, 12.03.2022

Поклонская призвала Запад сохранять здравый смысл

Заместитель главы Россотрудничества Наталья Поклонская, комментируя антироссийские настроения за границей, призвала Запад не скатываться в пучину бескультурья,... РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T16:25

2022-03-12T16:25

2022-03-12T16:25

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

украина

в мире

франция

наталья поклонская

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Заместитель главы Россотрудничества Наталья Поклонская, комментируя антироссийские настроения за границей, призвала Запад не скатываться в пучину бескультурья, а сохранять здравый смысл.В своем Telegram канале Поклонская написала, что на горячую линию Россотрудничества обратилась женщина, сообщившая что в Париже из названия Русской консерватории имени Сергея Рахманинова вычеркнули слово "Русская". До этого парижская школа дополнительного образования "Русская гимназия № 1" стала просто "Гимназией № 1", добавила Поклонская."Культура, искусство, образование, творчество — те непреложные столпы, которые должны объединять нас (а может, и примирять). Я призываю всех наших зарубежных коллег не скатываться в пучину бескультурья, а сохранять здравый смысл. То, что происходит в Украине, - это ужасно. Но никто не способен увидеть всю правду, истину, какая она есть (с ней неудобно жить). Сказать о сострадании и сопереживании людям в Украине, оказавшимся заложниками тяжелейшей ситуации, гуманитарной катастрофы, — ничего не сказать... Русские и другие народы, любой нормальный человек (независимо от национальной принадлежности) сегодня живет надеждой, что вот-вот все закончится", - написала она."Но при чем здесь Рахманинов, Чайковский, Шостакович, Римский-Корсаков и их принадлежность к русскому народу и культуре? Как повлияет вычеркивание из истории их имен?" - указала Поклонская.

https://ria.ru/20220228/napadki-1775692602.html

https://ria.ru/20220228/travlya-1775690630.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), украина, в мире, франция, наталья поклонская