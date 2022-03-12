https://ria.ru/20220312/pogoda-1777796559.html

Синоптики предупредили москвичей о гололедице

Синоптики предупредили москвичей о гололедице - РИА Новости, 12.03.2022

Синоптики предупредили москвичей о гололедице

Облачная погода, местами небольшой снег, гололедица и высокое атмосферное давление ожидаются в Москве в субботу, температура воздуха будет до плюс 2 градусов,... РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T09:36

2022-03-12T09:36

2022-03-12T09:36

москва

погода

центр "фобос"

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Облачная погода, местами небольшой снег, гололедица и высокое атмосферное давление ожидаются в Москве в субботу, температура воздуха будет до плюс 2 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня в Москве погода преимущественно облачная, местами пройдёт небольшой снег. Температура в столице ноль - плюс 2 , по области от минус 2 до плюс 3. Местами гололедица", - сообщил Леус.Синоптик также сообщил, что ветер будет северо-западный, 3-8 метров в секунду.Атмосферное давление будет расти и составит 754 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.

https://ria.ru/20220311/vesna-1777575661.html

москва

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, погода, центр "фобос"