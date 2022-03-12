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Синоптики предупредили москвичей о гололедице
Синоптики предупредили москвичей о гололедице - РИА Новости, 12.03.2022
Синоптики предупредили москвичей о гололедице
Облачная погода, местами небольшой снег, гололедица и высокое атмосферное давление ожидаются в Москве в субботу, температура воздуха будет до плюс 2 градусов,... РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T09:36
2022-03-12T09:36
москва
погода
центр "фобос"
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Облачная погода, местами небольшой снег, гололедица и высокое атмосферное давление ожидаются в Москве в субботу, температура воздуха будет до плюс 2 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня в Москве погода преимущественно облачная, местами пройдёт небольшой снег. Температура в столице ноль - плюс 2 , по области от минус 2 до плюс 3. Местами гололедица", - сообщил Леус.Синоптик также сообщил, что ветер будет северо-западный, 3-8 метров в секунду.Атмосферное давление будет расти и составит 754 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.
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москва, погода, центр "фобос"
09:36 12.03.2022
 
Синоптики предупредили москвичей о гололедице

Синоптик Леус: в Москве в субботу ожидается небольшой снег и гололедица

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкХрам Христа Спасителя и Архитектурный ансамбль Московского Кремля
Храм Христа Спасителя и Архитектурный ансамбль Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Храм Христа Спасителя и Архитектурный ансамбль Московского Кремля
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Облачная погода, местами небольшой снег, гололедица и высокое атмосферное давление ожидаются в Москве в субботу, температура воздуха будет до плюс 2 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня в Москве погода преимущественно облачная, местами пройдёт небольшой снег. Температура в столице ноль - плюс 2 , по области от минус 2 до плюс 3. Местами гололедица", - сообщил Леус.
Синоптик также сообщил, что ветер будет северо-западный, 3-8 метров в секунду.
Атмосферное давление будет расти и составит 754 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.
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