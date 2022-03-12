https://ria.ru/20220312/pogoda-1777793017.html

В Москве и области продлили "желтый" уровень погодной опасности

В Москве и области продлили "желтый" уровень погодной опасности - РИА Новости, 12.03.2022

В Москве и области продлили "желтый" уровень погодной опасности

Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T08:54

2022-03-12T08:54

2022-03-12T08:54

общество

московская область (подмосковье)

москва

погода

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.Новое предупреждение действует до 20.00 воскресенья в столице и Подмосковье."Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220312/pogoda-1777778897.html

московская область (подмосковье)

москва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, московская область (подмосковье), москва, погода