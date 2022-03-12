https://ria.ru/20220312/pogibshie-1777851705.html

Зеленский заявил, что около 1300 украинских военных погибли

Зеленский заявил, что около 1300 украинских военных погибли - РИА Новости, 12.03.2022

Зеленский заявил, что около 1300 украинских военных погибли

Владимир Зеленский заявил, что с 24 февраля потери в рядах украинских военных составили около 1,3 тысячи человек. РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T17:39

2022-03-12T17:39

2022-03-12T17:54

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774381995_0:97:2049:1249_1920x0_80_0_0_60d4655099cf2ecd438ad408ddf547eb.jpg

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что с 24 февраля потери в рядах украинских военных составили около 1,3 тысячи человек."У нас погибло военных где-то 1 300 человек", - сказал Зеленский на пресс-конференции иностранным журналистам.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "демилитаризацию и денацификацию" страны. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.По данным на 11 марта, уничтожены более 3,2 тысячи объектов военной инфраструктуры, а также 98 самолетов, 1041 танк и другие боевые бронированные машины, 113 реактивных систем залпового огня и 118 беспилотников. По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1 597 ранены. Потери противника, сообщает российское военное ведомство, составили более 2 870 убитыми и около 3 700 ранеными.

https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, владимир зеленский