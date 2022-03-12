https://ria.ru/20220312/pogibshie-1777851705.html
Зеленский заявил, что около 1300 украинских военных погибли
Зеленский заявил, что около 1300 украинских военных погибли - РИА Новости, 12.03.2022
Зеленский заявил, что около 1300 украинских военных погибли
Владимир Зеленский заявил, что с 24 февраля потери в рядах украинских военных составили около 1,3 тысячи человек. РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T17:39
2022-03-12T17:39
2022-03-12T17:54
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что с 24 февраля потери в рядах украинских военных составили около 1,3 тысячи человек."У нас погибло военных где-то 1 300 человек", - сказал Зеленский на пресс-конференции иностранным журналистам.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "демилитаризацию и денацификацию" страны. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.По данным на 11 марта, уничтожены более 3,2 тысячи объектов военной инфраструктуры, а также 98 самолетов, 1041 танк и другие боевые бронированные машины, 113 реактивных систем залпового огня и 118 беспилотников. По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1 597 ранены. Потери противника, сообщает российское военное ведомство, составили более 2 870 убитыми и около 3 700 ранеными.
https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир зеленский
17:39 12.03.2022 (обновлено: 17:54 12.03.2022)
Зеленский заявил, что около 1300 украинских военных погибли
Зеленский: потери украинских военных с 24 февраля составили около 1300 человек
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что с 24 февраля потери в рядах украинских военных составили около 1,3 тысячи человек.
"У нас погибло военных где-то 1 300 человек", - сказал Зеленский на пресс-конференции иностранным журналистам.
Россия
начала военную операцию на Украине
24 февраля. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "демилитаризацию и денацификацию" страны. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ
развивают наступление группировки ДНР
и ЛНР
. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
По данным на 11 марта, уничтожены более 3,2 тысячи объектов военной инфраструктуры, а также 98 самолетов, 1041 танк и другие боевые бронированные машины, 113 реактивных систем залпового огня и 118 беспилотников. По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1 597 ранены. Потери противника, сообщает российское военное ведомство, составили более 2 870 убитыми и около 3 700 ранеными.