https://ria.ru/20220312/peregovory-1777846567.html
Шольц созвонился с Зеленским перед разговором с Путиным, заявили в Берлине
Шольц созвонился с Зеленским перед разговором с Путиным, заявили в Берлине - РИА Новости, 12.03.2022
Шольц созвонился с Зеленским перед разговором с Путиным, заявили в Берлине
Канцлер ФРГ Олаф Шольц провел телефонные разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским перед совместными переговорами с президентом Франции Эммануэлем... РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T16:59
2022-03-12T16:59
2022-03-12T19:15
украина
германия
в мире
владимир зеленский
владимир путин
россия
обострение ситуации в днр и лнр
олаф шольц
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БЕРЛИН, 12 мар - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц провел телефонные разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским перед совместными переговорами с президентом Франции Эммануэлем Макроном и России Владимиром Путиным, сообщили в пресс-службе правительства ФРГ. Утром 12 марта канцлер ФРГ Шольц переговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским и "узнал его оценку сложившейся ситуации", стороны договорились оставаться на связи.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220312/ukraina-1777854614.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, германия, в мире, владимир зеленский, владимир путин, россия, олаф шольц, донецкая народная республика, вооруженные силы рф
16:59 12.03.2022 (обновлено: 19:15 12.03.2022)
Шольц созвонился с Зеленским перед разговором с Путиным, заявили в Берлине
Берлин сообщил, что канцлер ФРГ Шольц созвонился с Зеленским перед разговором с Путиным