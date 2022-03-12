https://ria.ru/20220312/peregovory-1777846199.html

Путин рассказал Макрону и Шольцу о переговорах России и Украины

Путин рассказал Макрону и Шольцу о переговорах России и Украины - РИА Новости, 12.03.2022

Путин рассказал Макрону и Шольцу о переговорах России и Украины

Президент России Владимир Путин подробно рассказал президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру ФРГ Олафу Шольцу о прошедшей в последние дни в видеоформате... РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T16:57

2022-03-12T16:57

2022-03-12T16:58

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

россия

киев

луганская народная республика

оон

вооруженные силы рф

эммануэль макрон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777529067_0:842:2049:1994_1920x0_80_0_0_9f69cbe466cb3d0f555705bbbb2e86b1.jpg

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подробно рассказал президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру ФРГ Олафу Шольцу о прошедшей в последние дни в видеоформате серии переговоров российских и украинских представителей, сообщает пресс-служба Кремля."Президент России подробно рассказал о прошедшей в последние дни в видеоформате серии переговоров российских и украинских представителей. В этой связи лидеры трех стран рассмотрели некоторые вопросы, связанные с прорабатываемыми договоренностями по реализации известных российских требований", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России. По данным на 11 марта, уничтожены более 3,2 тысяч объектов военной инфраструктуры, а также 98 самолетов, 1041 танк и другие боевые бронированные машины, 113 реактивных систем залпового огня и 118 беспилотников, в том числе турецких Bayraktar TB2.Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада, ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными.По данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека, по 7 марта в ходе конфликта погибли 474 и ранен 861 мирный житель. Эта статистика учитывает в том числе потери на территориях ДНР и ЛНР, на них, по подсчетам УВКПЧ ООН, приходится 24 погибших и 112 пострадавших. На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.

https://ria.ru/20220312/pravo-1777845618.html

https://ria.ru/20220312/ukraina-1777844571.html

россия

киев

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, россия, киев, луганская народная республика, оон, вооруженные силы рф, эммануэль макрон, олаф шольц