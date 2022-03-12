https://ria.ru/20220312/pelosi-1777847557.html

Пелоси неправильно произнесла фамилию Зеленского

Пелоси неправильно произнесла фамилию Зеленского - РИА Новости, 12.03.2022

Пелоси неправильно произнесла фамилию Зеленского

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси неправильно произнесла фамилию Владимира Зеленского, выступая на конференции палаты представителей по вопросам... РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T17:07

2022-03-12T17:07

2022-03-12T17:07

в мире

владимир зеленский

украина

сша

нэнси пелоси

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси неправильно произнесла фамилию Владимира Зеленского, выступая на конференции палаты представителей по вопросам демократии."Я провела примерно 50 минут с президентом Кевенски за день до нашего приезда сюда (на конференцию - ред.)", - заявила Пелоси.Также спикер палаты представителей, говоря о ситуации на Украине, несколько раз неразборчиво произнесла фразу "слава Украине", которая у нее больше похожа на "слава Ухани".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220308/ukraina-1777112429.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, владимир зеленский, украина, сша, нэнси пелоси