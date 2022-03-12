https://ria.ru/20220312/panteleymonovka-1777806107.html
Украинские войска обстреляли из минометов Пантелеймоновку в ДНР
Украинские войска обстреляли из минометов Пантелеймоновку в ДНР - РИА Новости, 12.03.2022
Украинские войска обстреляли из минометов Пантелеймоновку в ДНР
Украинские войска в 10.20 обстреляли населенный пункт Пантелеймоновка в Донецкой народной республике, выпустив шесть мин калибром 120 миллиметров, сообщает... РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T11:03
2022-03-12T11:03
2022-03-12T11:03
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
украина
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ДОНЕЦК, 12 мар - РИА Новости. Украинские войска в 10.20 обстреляли населенный пункт Пантелеймоновка в Донецкой народной республике, выпустив шесть мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению... н.п. Верхнеторецкое – н.п. Пантелеймоновка: выпущено 6 мин калибром 120 мм", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220312/udar-1777801310.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина
Украинские войска обстреляли из минометов Пантелеймоновку в ДНР
ДНР: украинские войска выпустили шесть мин по Пантелеймоновке