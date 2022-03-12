https://ria.ru/20220312/panteleymonovka-1777806107.html

Украинские войска обстреляли из минометов Пантелеймоновку в ДНР

Украинские войска обстреляли из минометов Пантелеймоновку в ДНР - РИА Новости, 12.03.2022

Украинские войска обстреляли из минометов Пантелеймоновку в ДНР

Украинские войска в 10.20 обстреляли населенный пункт Пантелеймоновка в Донецкой народной республике, выпустив шесть мин калибром 120 миллиметров, сообщает... РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T11:03

2022-03-12T11:03

2022-03-12T11:03

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

украина

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ДОНЕЦК, 12 мар - РИА Новости. Украинские войска в 10.20 обстреляли населенный пункт Пантелеймоновка в Донецкой народной республике, выпустив шесть мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению... н.п. Верхнеторецкое – н.п. Пантелеймоновка: выпущено 6 мин калибром 120 мм", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220312/udar-1777801310.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина