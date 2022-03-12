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МИД: конвои с иностранным оружием на Украине станут целями для ВС России
МИД: конвои с иностранным оружием на Украине станут целями для ВС России - РИА Новости, 12.03.2022
МИД: конвои с иностранным оружием на Украине станут целями для ВС России
Россия предупредила США о последствиях передачи на Украину вооружений, конвои с иностранным оружием станут законными целями для ВС РФ, заявил замглавы МИД РФ... РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T13:00
2022-03-12T13:00
2022-03-12T13:08
в мире
украина
сергей рябков
россия
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Россия предупредила США о последствиях передачи на Украину вооружений, конвои с иностранным оружием станут законными целями для ВС РФ, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы предупредили США, что оркестрируемое ими накачивание Украины вооружениями из целого ряда стран - не просто опасный ход, а это действия, которые превращают соответствующие конвои в законные цели", - сказал Рябков в эфире "Первого канала"."Мы предупредили о том, какие последствия может иметь бездумная передача на Украину таких видов вооружений, как переносные зенитные ракетные комплексы", - добавил он.
https://radiosputnik.ria.ru/20220312/s-300-1777819554.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, сергей рябков, россия
13:00 12.03.2022 (обновлено: 13:08 12.03.2022)
МИД: конвои с иностранным оружием на Украине станут целями для ВС России
Рябков: конвои с иностранным оружием на Украине станут законными целями для российских ВС