Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220312/oruzhie-1777818523.html
МИД: конвои с иностранным оружием на Украине станут целями для ВС России
МИД: конвои с иностранным оружием на Украине станут целями для ВС России - РИА Новости, 12.03.2022
МИД: конвои с иностранным оружием на Украине станут целями для ВС России
Россия предупредила США о последствиях передачи на Украину вооружений, конвои с иностранным оружием станут законными целями для ВС РФ, заявил замглавы МИД РФ... РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T13:00
2022-03-12T13:08
в мире
украина
сергей рябков
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/13/1768558689_0:164:3301:2021_1920x0_80_0_0_ac1248d0e855bc1d0ddd8f1d6d35cc1f.jpg
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Россия предупредила США о последствиях передачи на Украину вооружений, конвои с иностранным оружием станут законными целями для ВС РФ, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы предупредили США, что оркестрируемое ими накачивание Украины вооружениями из целого ряда стран - не просто опасный ход, а это действия, которые превращают соответствующие конвои в законные цели", - сказал Рябков в эфире "Первого канала"."Мы предупредили о том, какие последствия может иметь бездумная передача на Украину таких видов вооружений, как переносные зенитные ракетные комплексы", - добавил он.
https://radiosputnik.ria.ru/20220312/s-300-1777819554.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/13/1768558689_457:0:3188:2048_1920x0_80_0_0_c7f05c4dca72d824ad29fe1b389eb765.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сергей рябков, россия
13:00 12.03.2022 (обновлено: 13:08 12.03.2022)
 
МИД: конвои с иностранным оружием на Украине станут целями для ВС России

Рябков: конвои с иностранным оружием на Украине станут законными целями для российских ВС

© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в фотобанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Россия предупредила США о последствиях передачи на Украину вооружений, конвои с иностранным оружием станут законными целями для ВС РФ, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы предупредили США, что оркестрируемое ими накачивание Украины вооружениями из целого ряда стран - не просто опасный ход, а это действия, которые превращают соответствующие конвои в законные цели", - сказал Рябков в эфире "Первого канала".
Крупномасштабные учения Военно-воздушных сил (ВВС) и войск противовоздушной обороны (ПВО) России, Белоруссии и Казахстана - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
Вчера, 12:47В мире
The Washington Post: Украина просит Запад поставить ЗРК С-300
"Мы предупредили о том, какие последствия может иметь бездумная передача на Украину таких видов вооружений, как переносные зенитные ракетные комплексы", - добавил он.
 
В миреУкраинаСергей РябковРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала