https://ria.ru/20220312/oruzhie-1777818523.html

МИД: конвои с иностранным оружием на Украине станут целями для ВС России

МИД: конвои с иностранным оружием на Украине станут целями для ВС России - РИА Новости, 12.03.2022

МИД: конвои с иностранным оружием на Украине станут целями для ВС России

Россия предупредила США о последствиях передачи на Украину вооружений, конвои с иностранным оружием станут законными целями для ВС РФ, заявил замглавы МИД РФ... РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T13:00

2022-03-12T13:00

2022-03-12T13:08

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сергей рябков

россия

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Россия предупредила США о последствиях передачи на Украину вооружений, конвои с иностранным оружием станут законными целями для ВС РФ, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы предупредили США, что оркестрируемое ими накачивание Украины вооружениями из целого ряда стран - не просто опасный ход, а это действия, которые превращают соответствующие конвои в законные цели", - сказал Рябков в эфире "Первого канала"."Мы предупредили о том, какие последствия может иметь бездумная передача на Украину таких видов вооружений, как переносные зенитные ракетные комплексы", - добавил он.

https://radiosputnik.ria.ru/20220312/s-300-1777819554.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, сергей рябков, россия