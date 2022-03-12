https://ria.ru/20220312/obrascheniya-1777805333.html
Минобрнауки получило более 150 обращений о переводе от студентов за рубежом
Минобрнауки получило более 150 обращений о переводе от студентов за рубежом - РИА Новости, 12.03.2022
Минобрнауки получило более 150 обращений о переводе от студентов за рубежом
Более 150 обращений от российских студентов за рубежом поступило о переводе в российские вузы, сообщило Минобрнауки РИА Новости. РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T10:52
2022-03-12T10:52
2022-03-12T10:52
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
россия
образование - общество
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Более 150 обращений от российских студентов за рубежом поступило о переводе в российские вузы, сообщило Минобрнауки РИА Новости."В Минобрануки России обратились 157 человек с вопросами о переводе из зарубежных вузов в Россию. Большинство обращений студентов зарегистрировано из Чехии, Германии, Польши. Также обращения поступают из Австрии, Нидерландов, Франции, Финляндии, Великобритании, США, Канады, Испании, Латвии, Словакии, Канады, Италии", - говорится в сообщении.Отмечается, что обратившиеся студенты обучаются на разных факультетах, среди которых: экономический, экономика и строительство, медицинская химия, лечебное дело, информационные технологии, гостиничное дело, право, журналистика, экология, философское, менеджмент, юриспруденция, русский язык и литература, математика и информационные технологии и другие.Минобрнауки России 28 февраля объявило, что все граждане РФ, обучающиеся в зарубежных вузах и сталкивающиеся с ущемлением своих прав, могут приехать на родину и продолжить обучение в ведущих университетах страны. Для этого в министерстве организована горячая линия по предоставлению консультаций студентам, желающим продолжить обучение в российских вузах.
https://ria.ru/20220311/studenty-1777724095.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), россия, образование - общество
Минобрнауки получило более 150 обращений о переводе от студентов за рубежом
Минобрнауки получило более 150 обращений о переводе в вузы России от студентов за рубежом
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Более 150 обращений от российских студентов за рубежом поступило о переводе в российские вузы, сообщило Минобрнауки РИА Новости.
"В Минобрануки России
обратились 157 человек с вопросами о переводе из зарубежных вузов в Россию. Большинство обращений студентов зарегистрировано из Чехии, Германии
, Польши
. Также обращения поступают из Австрии, Нидерландов
, Франции
, Финляндии
, Великобритании
, США
, Канады
, Испании
, Латвии
, Словакии
, Канады, Италии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что обратившиеся студенты обучаются на разных факультетах, среди которых: экономический, экономика и строительство, медицинская химия, лечебное дело, информационные технологии, гостиничное дело, право, журналистика, экология, философское, менеджмент, юриспруденция, русский язык и литература, математика и информационные технологии и другие.
Минобрнауки России 28 февраля объявило, что все граждане РФ, обучающиеся в зарубежных вузах и сталкивающиеся с ущемлением своих прав, могут приехать на родину и продолжить обучение в ведущих университетах страны. Для этого в министерстве организована горячая линия по предоставлению консультаций студентам, желающим продолжить обучение в российских вузах.