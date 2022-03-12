https://ria.ru/20220312/novikombank-1777784119.html

США ввели санкции против руководства Новикомбанка

США ввели санкции против руководства Новикомбанка - РИА Новости, 12.03.2022

США ввели санкции против руководства Новикомбанка

США ввели санкции против руководства финансового учреждения госкорпорации "Ростех" Новикомбанка, сообщил Госдеп. РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T04:19

2022-03-12T04:19

2022-03-12T04:32

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ВАШИНГТОН, 12 мар - РИА Новости. США ввели санкции против руководства финансового учреждения госкорпорации "Ростех" Новикомбанка, сообщил Госдеп.Госдеп добавил в санкционный список еще нескольких членов правления банка, а также нескольких топ-менеджеров компании ABR Managment, говорится в сообщении.Кроме того, в санкционные списки внесли бизнесмена Юрия Ковальчука и его семью.

https://ria.ru/20220312/sanktsii-1777776624.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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