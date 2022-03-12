https://ria.ru/20220312/novikombank-1777784119.html
США ввели санкции против руководства Новикомбанка
США ввели санкции против руководства Новикомбанка - РИА Новости, 12.03.2022
США ввели санкции против руководства Новикомбанка
США ввели санкции против руководства финансового учреждения госкорпорации "Ростех" Новикомбанка, сообщил Госдеп. РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T04:19
2022-03-12T04:19
2022-03-12T04:32
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ВАШИНГТОН, 12 мар - РИА Новости. США ввели санкции против руководства финансового учреждения госкорпорации "Ростех" Новикомбанка, сообщил Госдеп.Госдеп добавил в санкционный список еще нескольких членов правления банка, а также нескольких топ-менеджеров компании ABR Managment, говорится в сообщении.Кроме того, в санкционные списки внесли бизнесмена Юрия Ковальчука и его семью.
https://ria.ru/20220312/sanktsii-1777776624.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия
04:19 12.03.2022 (обновлено: 04:32 12.03.2022)
США ввели санкции против руководства Новикомбанка
Госдеп добавил в санкционный список председателя Новикомбанка Елену Георгиеву