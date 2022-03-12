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США ввели санкции против руководства Новикомбанка
США ввели санкции против руководства Новикомбанка - РИА Новости, 12.03.2022
США ввели санкции против руководства Новикомбанка
США ввели санкции против руководства финансового учреждения госкорпорации "Ростех" Новикомбанка, сообщил Госдеп. РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T04:19
2022-03-12T04:32
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ВАШИНГТОН, 12 мар - РИА Новости. США ввели санкции против руководства финансового учреждения госкорпорации "Ростех" Новикомбанка, сообщил Госдеп.Госдеп добавил в санкционный список еще нескольких членов правления банка, а также нескольких топ-менеджеров компании ABR Managment, говорится в сообщении.Кроме того, в санкционные списки внесли бизнесмена Юрия Ковальчука и его семью.
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в мире, сша, россия
04:19 12.03.2022 (обновлено: 04:32 12.03.2022)
 
США ввели санкции против руководства Новикомбанка

Госдеп добавил в санкционный список председателя Новикомбанка Елену Георгиеву

© Фото : пресс-служба НовикомбанкаПредседатель Правления "Новикомбанка" Елена Георгиева
Председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© Фото : пресс-служба Новикомбанка
Председатель Правления "Новикомбанка" Елена Георгиева
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 12 мар - РИА Новости. США ввели санкции против руководства финансового учреждения госкорпорации "Ростех" Новикомбанка, сообщил Госдеп.
"Госдеп США нацелен на элиты, близкие к (президенту РФ Владимиру) Путину, принимая санкции против Елены Георгиевой, председателя правления Новикомбанка", - говорится в сообщении.
Госдеп добавил в санкционный список еще нескольких членов правления банка, а также нескольких топ-менеджеров компании ABR Managment, говорится в сообщении.
Кроме того, в санкционные списки внесли бизнесмена Юрия Ковальчука и его семью.
Геннадий Зюганов - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
00:06
США ввели санкции против Володина и Зюганова
 
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