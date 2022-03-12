https://ria.ru/20220312/natsionalizm-1777839587.html

Захарова обвинила американские соцсети в поощрении национализма на Украине

Захарова обвинила американские соцсети в поощрении национализма на Украине - РИА Новости, 12.03.2022

Захарова обвинила американские соцсети в поощрении национализма на Украине

Цифровые платформы США несут прямую ответственность за поощрение национализма на Украине, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя... РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T15:52

2022-03-12T15:52

2022-03-12T16:30

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

сша

технологии

украина

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Цифровые платформы США несут прямую ответственность за поощрение национализма на Украине, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя высказывания компании Meta."Ксенофобия границ не ведает. Интернет-ксенофобия уж тем более. Долгие годы национализм взращивался на территории Украины и поощрялся Западом. <...> Пора бы сделать выводы и использовать все ресурсы, в первую очередь информационные, чтобы пресечь разжигание ненависти. Цифровые платформы США несут прямую ответственность за поощрение национализма на Украине", — написала она в своем Telegram-канале.Накануне Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры объявил о скором ограничении работы Instagram после того, как руководство Meta Platforms временно сняла в этой соцсети, а также в Facebook запрет на призывы к насилию против российских военных. СК усмотрел в этом признаки экстремизма и содействия терроризму, возбуждено уголовное дело по двум статьям.В компании позже разъяснили, что речь идет "временной мере", которая будет применяться только на территории Украины.

https://ria.ru/20220312/dnr-1777823876.html

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, сша, технологии, украина