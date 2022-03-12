Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220312/natsionalizm-1777839587.html
Захарова обвинила американские соцсети в поощрении национализма на Украине
Захарова обвинила американские соцсети в поощрении национализма на Украине - РИА Новости, 12.03.2022
Захарова обвинила американские соцсети в поощрении национализма на Украине
Цифровые платформы США несут прямую ответственность за поощрение национализма на Украине, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя... РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T15:52
2022-03-12T16:30
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
сша
технологии
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597514210_0:3:3190:1797_1920x0_80_0_0_0287c11ca10237191ad20f2810f83d40.jpg
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Цифровые платформы США несут прямую ответственность за поощрение национализма на Украине, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя высказывания компании Meta."Ксенофобия границ не ведает. Интернет-ксенофобия уж тем более. Долгие годы национализм взращивался на территории Украины и поощрялся Западом. &lt;...&gt; Пора бы сделать выводы и использовать все ресурсы, в первую очередь информационные, чтобы пресечь разжигание ненависти. Цифровые платформы США несут прямую ответственность за поощрение национализма на Украине", — написала она в своем Telegram-канале.Накануне Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры объявил о скором ограничении работы Instagram после того, как руководство Meta Platforms временно сняла в этой соцсети, а также в Facebook запрет на призывы к насилию против российских военных. СК усмотрел в этом признаки экстремизма и содействия терроризму, возбуждено уголовное дело по двум статьям.В компании позже разъяснили, что речь идет "временной мере", которая будет применяться только на территории Украины.
https://ria.ru/20220312/dnr-1777823876.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597514210_230:0:2961:2048_1920x0_80_0_0_256642de91acbdb3222bb5915f710d06.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, сша, технологии, украина
15:52 12.03.2022 (обновлено: 16:30 12.03.2022)
 
Захарова обвинила американские соцсети в поощрении национализма на Украине

Захарова: цифровые платформы США ответственны за поощрение национализма на Украине

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Цифровые платформы США несут прямую ответственность за поощрение национализма на Украине, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя высказывания компании Meta.
"Ксенофобия границ не ведает. Интернет-ксенофобия уж тем более. Долгие годы национализм взращивался на территории Украины и поощрялся Западом. <...> Пора бы сделать выводы и использовать все ресурсы, в первую очередь информационные, чтобы пресечь разжигание ненависти. Цифровые платформы США несут прямую ответственность за поощрение национализма на Украине", — написала она в своем Telegram-канале.
Накануне Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры объявил о скором ограничении работы Instagram после того, как руководство Meta Platforms временно сняла в этой соцсети, а также в Facebook запрет на призывы к насилию против российских военных. СК усмотрел в этом признаки экстремизма и содействия терроризму, возбуждено уголовное дело по двум статьям.
В компании позже разъяснили, что речь идет "временной мере", которая будет применяться только на территории Украины.
Мужчина едет в машине рядом с домом в Волновахе, разрушенным в ходе боев - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
Вчера, 13:49Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ВСУ при отступлении используют тактику "выжженной земли", заявили в ДНР
 
Мария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)РоссияСШАТехнологииУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала