16:45 12.03.2022 (обновлено: 17:23 12.03.2022)
Украинские нацбатальоны срывают операции по спасению людей, заявил Путин
Путин заявил Макрону и Шольцу, что нацбатальоны Украины срывают операции по спасению людей
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкСотрудники полиции ДНР обеспечивают безопасность на дороге недалеко от пункта оказания помощи эвакуированному населению в селе Безыменное
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что националистические батальоны Украины систематически срывают операции по спасению населения, сообщает пресс-служба Кремля.
Во время телефонного разговора Путин информировал иностранных коллег о положении дел в районах проведения специальной военной операции по защите Донбасса.
"Националистические батальоны систематически срывают операции по спасению населения, запугивают мирных граждан при попытках эвакуации", - говорится в сообщении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.