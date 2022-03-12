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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220312/natsbatalony-1777845169.html
Украинские нацбатальоны срывают операции по спасению людей, заявил Путин
Украинские нацбатальоны срывают операции по спасению людей, заявил Путин - РИА Новости, 12.03.2022
Украинские нацбатальоны срывают операции по спасению людей, заявил Путин
Президент России Владимир Путин во время разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что националистические... РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T16:45
2022-03-12T17:23
в мире
украина
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
олаф шольц
эммануэль макрон
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что националистические батальоны Украины систематически срывают операции по спасению населения, сообщает пресс-служба Кремля.Во время телефонного разговора Путин информировал иностранных коллег о положении дел в районах проведения специальной военной операции по защите Донбасса."Националистические батальоны систематически срывают операции по спасению населения, запугивают мирных граждан при попытках эвакуации", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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в мире, украина, владимир путин, олаф шольц, эммануэль макрон, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, россия, донбасс
16:45 12.03.2022 (обновлено: 17:23 12.03.2022)
 
Украинские нацбатальоны срывают операции по спасению людей, заявил Путин

Путин заявил Макрону и Шольцу, что нацбатальоны Украины срывают операции по спасению людей

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкСотрудники полиции ДНР обеспечивают безопасность на дороге недалеко от пункта оказания помощи эвакуированному населению в селе Безыменное
Сотрудники полиции ДНР обеспечивают безопасность на дороге недалеко от пункта оказания помощи эвакуированному населению в селе Безыменное - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что националистические батальоны Украины систематически срывают операции по спасению населения, сообщает пресс-служба Кремля.
Во время телефонного разговора Путин информировал иностранных коллег о положении дел в районах проведения специальной военной операции по защите Донбасса.
"Националистические батальоны систематически срывают операции по спасению населения, запугивают мирных граждан при попытках эвакуации", - говорится в сообщении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Украинский правоохранитель в Харькове - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
Вчера, 03:45
ВСУ в Харькове оказались в "заложниках" у нацбатальонов, заявил эксперт
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаВладимир ПутинОлаф ШольцЭммануэль МакронДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФРоссияДонбасс
 
 
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