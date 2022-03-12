https://ria.ru/20220312/natsbatalony-1777845169.html

Украинские нацбатальоны срывают операции по спасению людей, заявил Путин

Украинские нацбатальоны срывают операции по спасению людей, заявил Путин - РИА Новости, 12.03.2022

Украинские нацбатальоны срывают операции по спасению людей, заявил Путин

Президент России Владимир Путин во время разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что националистические... РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T16:45

2022-03-12T16:45

2022-03-12T17:23

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что националистические батальоны Украины систематически срывают операции по спасению населения, сообщает пресс-служба Кремля.Во время телефонного разговора Путин информировал иностранных коллег о положении дел в районах проведения специальной военной операции по защите Донбасса."Националистические батальоны систематически срывают операции по спасению населения, запугивают мирных граждан при попытках эвакуации", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220312/zalozhniki-1777782555.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, владимир путин, олаф шольц, эммануэль макрон, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, россия, донбасс