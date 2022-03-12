Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Татарстан
Республика Татарстан
https://ria.ru/20220312/minnikhanov-1777856908.html
Минниханов: одна из главных задач — сохранение производств и рабочих мест
Минниханов: одна из главных задач — сохранение производств и рабочих мест - РИА Новости, 12.03.2022
Минниханов: одна из главных задач — сохранение производств и рабочих мест
Решение социально-экономических задач в условиях санкций, сохранение производств и рабочих мест сегодня являются основными задачами всех уровней органов власти... РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T18:29
2022-03-12T18:30
республика татарстан
экономика
россия
санкции в отношении россии
республика татарстан (татарстан)
рустам минниханов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775530644_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_21a9cae1de5c5ad3d7e3997452dd05ba.jpg
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Решение социально-экономических задач в условиях санкций, сохранение производств и рабочих мест сегодня являются основными задачами всех уровней органов власти Татарстана, заявил в субботу президент республики Рустам Минниханов на совещании в Доме правительства.Как сообщает пресс-служба президента Татарстана, он отметил, что на федеральном и республиканском уровнях предпринимается ряд мер по поддержке отраслей экономики и субъектов МСП, формированию новых логистических и производственных цепочек, расширению импортозамещения.Помимо сохранения производств и рабочих мест, Минниханов назвал в числе актуальных задач обеспечение продовольственной безопасности, недопущение дефицита лекарственных препаратов, медицинских изделий, товаров первой необходимости. Особое внимание он поручил уделять пресечению необоснованного роста цен.Как сообщил на совещании заместитель премьер-министра - министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов, поставки товаров в магазины и распределительные центры идут в регулярном режиме. Запасы на распределительных центрах достаточны для удовлетворения спроса и составляют от одного до двух месяцев, объекты торговли работают в штатном режиме и обеспечены товарами первой необходимости.По словам министра, одна из приоритетных задач на сегодня - поддержание стабильной ситуации на рынке труда. На 11 марта численность зарегистрированных безработных в Татарстане составляет 10114 человек."Министерству труда, занятости и социальной защиты республики необходимо проработать с федеральным министерством выделение финансовых средств на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряжённости на рынке труда, опережающего обучения. Два соответствующих проекта постановления правительства РФ уже разработаны", - привели в пресс-службе слова Шагиахметова.Он подчеркнул, что критически важным является импортозамещение комплектующих, ранее завозимых из санкционных стран. Работу здесь необходимо проводить одновременно по ряду направлений. Это организация поставок из других стран, межрегиональная кооперация, организация производства на территории республики.Шагиахметов напомнил, что для системообразующих организаций, входящих в федеральный перечень, возобновлены такие меры поддержки как госгарантии, необходимые для реструктуризации кредитов или получения новых, а также субсидии на возмещение затрат. От республики в федеральный перечень включена 31 организация, а с учетом организаций, входящих в группы компаний и холдинговые структуры, а также филиалов – 137 организаций.Кроме того, в Татарстане утвержден республиканский перечень системообразующих организаций, в который входят 309 предприятий. "Отраслевым министерствам и муниципалитетам необходимо прорабатывать с каждым предприятием дальнейшие планы действий в зависимости от возможных рисков", - отметил министр.
https://ria.ru/20220305/tatarstan-1776698896.html
https://ria.ru/20220310/rezerv-1777482081.html
россия
республика татарстан (татарстан)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775530644_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_8db6a41368a0357460d6027355fe88a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, санкции в отношении россии, республика татарстан (татарстан), рустам минниханов
18:29 12.03.2022 (обновлено: 18:30 12.03.2022)
 

Минниханов: одна из главных задач — сохранение производств и рабочих мест

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Татарстан Рустам Минниханов
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Решение социально-экономических задач в условиях санкций, сохранение производств и рабочих мест сегодня являются основными задачами всех уровней органов власти Татарстана, заявил в субботу президент республики Рустам Минниханов на совещании в Доме правительства.
Как сообщает пресс-служба президента Татарстана, он отметил, что на федеральном и республиканском уровнях предпринимается ряд мер по поддержке отраслей экономики и субъектов МСП, формированию новых логистических и производственных цепочек, расширению импортозамещения.
Помимо сохранения производств и рабочих мест, Минниханов назвал в числе актуальных задач обеспечение продовольственной безопасности, недопущение дефицита лекарственных препаратов, медицинских изделий, товаров первой необходимости. Особое внимание он поручил уделять пресечению необоснованного роста цен.
Как сообщил на совещании заместитель премьер-министра - министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов, поставки товаров в магазины и распределительные центры идут в регулярном режиме. Запасы на распределительных центрах достаточны для удовлетворения спроса и составляют от одного до двух месяцев, объекты торговли работают в штатном режиме и обеспечены товарами первой необходимости.
Символ Казани - дракон Зилант - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
5 марта, 12:38Республика Татарстан
Заложенная в Татарстане экономическая база справится с введенными санкциями
По словам министра, одна из приоритетных задач на сегодня - поддержание стабильной ситуации на рынке труда. На 11 марта численность зарегистрированных безработных в Татарстане составляет 10114 человек.
"Министерству труда, занятости и социальной защиты республики необходимо проработать с федеральным министерством выделение финансовых средств на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряжённости на рынке труда, опережающего обучения. Два соответствующих проекта постановления правительства РФ уже разработаны", - привели в пресс-службе слова Шагиахметова.
Он подчеркнул, что критически важным является импортозамещение комплектующих, ранее завозимых из санкционных стран. Работу здесь необходимо проводить одновременно по ряду направлений. Это организация поставок из других стран, межрегиональная кооперация, организация производства на территории республики.
Шагиахметов напомнил, что для системообразующих организаций, входящих в федеральный перечень, возобновлены такие меры поддержки как госгарантии, необходимые для реструктуризации кредитов или получения новых, а также субсидии на возмещение затрат. От республики в федеральный перечень включена 31 организация, а с учетом организаций, входящих в группы компаний и холдинговые структуры, а также филиалов – 137 организаций.
Кроме того, в Татарстане утвержден республиканский перечень системообразующих организаций, в который входят 309 предприятий. "Отраслевым министерствам и муниципалитетам необходимо прорабатывать с каждым предприятием дальнейшие планы действий в зависимости от возможных рисков", - отметил министр.

Другие новости региона читайте здесь>>

Склад муки - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
10 марта, 15:03Республика Татарстан
Власти Татарстана создали резерв сахара, муки и круп
 
Республика ТатарстанЭкономикаРоссияСанкции в отношении РоссииРеспублика Татарстан (Татарстан)Рустам Минниханов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала