https://ria.ru/20220312/minnikhanov-1777856908.html

Минниханов: одна из главных задач — сохранение производств и рабочих мест

Минниханов: одна из главных задач — сохранение производств и рабочих мест - РИА Новости, 12.03.2022

Минниханов: одна из главных задач — сохранение производств и рабочих мест

Решение социально-экономических задач в условиях санкций, сохранение производств и рабочих мест сегодня являются основными задачами всех уровней органов власти... РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T18:29

2022-03-12T18:29

2022-03-12T18:30

республика татарстан

экономика

россия

санкции в отношении россии

республика татарстан (татарстан)

рустам минниханов

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Решение социально-экономических задач в условиях санкций, сохранение производств и рабочих мест сегодня являются основными задачами всех уровней органов власти Татарстана, заявил в субботу президент республики Рустам Минниханов на совещании в Доме правительства.Как сообщает пресс-служба президента Татарстана, он отметил, что на федеральном и республиканском уровнях предпринимается ряд мер по поддержке отраслей экономики и субъектов МСП, формированию новых логистических и производственных цепочек, расширению импортозамещения.Помимо сохранения производств и рабочих мест, Минниханов назвал в числе актуальных задач обеспечение продовольственной безопасности, недопущение дефицита лекарственных препаратов, медицинских изделий, товаров первой необходимости. Особое внимание он поручил уделять пресечению необоснованного роста цен.Как сообщил на совещании заместитель премьер-министра - министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов, поставки товаров в магазины и распределительные центры идут в регулярном режиме. Запасы на распределительных центрах достаточны для удовлетворения спроса и составляют от одного до двух месяцев, объекты торговли работают в штатном режиме и обеспечены товарами первой необходимости.По словам министра, одна из приоритетных задач на сегодня - поддержание стабильной ситуации на рынке труда. На 11 марта численность зарегистрированных безработных в Татарстане составляет 10114 человек."Министерству труда, занятости и социальной защиты республики необходимо проработать с федеральным министерством выделение финансовых средств на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряжённости на рынке труда, опережающего обучения. Два соответствующих проекта постановления правительства РФ уже разработаны", - привели в пресс-службе слова Шагиахметова.Он подчеркнул, что критически важным является импортозамещение комплектующих, ранее завозимых из санкционных стран. Работу здесь необходимо проводить одновременно по ряду направлений. Это организация поставок из других стран, межрегиональная кооперация, организация производства на территории республики.Шагиахметов напомнил, что для системообразующих организаций, входящих в федеральный перечень, возобновлены такие меры поддержки как госгарантии, необходимые для реструктуризации кредитов или получения новых, а также субсидии на возмещение затрат. От республики в федеральный перечень включена 31 организация, а с учетом организаций, входящих в группы компаний и холдинговые структуры, а также филиалов – 137 организаций.Кроме того, в Татарстане утвержден республиканский перечень системообразующих организаций, в который входят 309 предприятий. "Отраслевым министерствам и муниципалитетам необходимо прорабатывать с каждым предприятием дальнейшие планы действий в зависимости от возможных рисков", - отметил министр.

https://ria.ru/20220305/tatarstan-1776698896.html

https://ria.ru/20220310/rezerv-1777482081.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, санкции в отношении россии, республика татарстан (татарстан), рустам минниханов