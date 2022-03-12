https://ria.ru/20220312/lifty-1778269473.html

Специальные медицинские лифты разработали в Москве

Специальные медицинские лифты разработали в Москве - РИА Новости, 15.03.2022

Специальные медицинские лифты разработали в Москве

Специальные медицинские лифты с обеззараживанием воздуха разработали в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-12T11:33

2022-03-12T11:33

2022-03-15T15:12

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москва

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Специальные медицинские лифты с обеззараживанием воздуха разработали в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Разработали специальные медицинские лифты с обеззараживанием воздуха. Особенности новых "Стрижей": увеличенные размеры двери и кабины, чтобы можно было свободно перевозить пациентов, покрытие поверхности купе и дверей низкоуглеродистой медицинской сталью – она устойчива к регулярной обработке агрессивными антисептическими средствами",- говорится в сообщении.Также отмечается, что особенностью этих лифтов являются экологичность и энергоэффективность – при изготовлении лифтов используются безредукторные лебедки и роликовые башмаки, вентиляция и обработка воздуха осуществляются ультрафиолетовыми рециркуляторами, установленными прямо в кабине.Помимо этого, в новых лифтах есть встроенная система приоритета вызова для срочной транспортировки пациентов, бесперебойное питание и режим эвакуации пассажиров, поэтому если электроэнергия по какой-то причине перестанет поступать, кабина доедет до ближайшего по ходу движения этажа и откроет двери.

https://realty.ria.ru/20220315/poliklinika-1778196719.html

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва