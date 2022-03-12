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Специальные медицинские лифты разработали в Москве - РИА Новости, 15.03.2022
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Специальные медицинские лифты разработали в Москве
Специальные медицинские лифты разработали в Москве - РИА Новости, 15.03.2022
Специальные медицинские лифты разработали в Москве
Специальные медицинские лифты с обеззараживанием воздуха разработали в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-12T11:33
2022-03-15T15:12
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Специальные медицинские лифты с обеззараживанием воздуха разработали в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Разработали специальные медицинские лифты с обеззараживанием воздуха. Особенности новых "Стрижей": увеличенные размеры двери и кабины, чтобы можно было свободно перевозить пациентов, покрытие поверхности купе и дверей низкоуглеродистой медицинской сталью – она устойчива к регулярной обработке агрессивными антисептическими средствами",- говорится в сообщении.Также отмечается, что особенностью этих лифтов являются экологичность и энергоэффективность – при изготовлении лифтов используются безредукторные лебедки и роликовые башмаки, вентиляция и обработка воздуха осуществляются ультрафиолетовыми рециркуляторами, установленными прямо в кабине.Помимо этого, в новых лифтах есть встроенная система приоритета вызова для срочной транспортировки пациентов, бесперебойное питание и режим эвакуации пассажиров, поэтому если электроэнергия по какой-то причине перестанет поступать, кабина доедет до ближайшего по ходу движения этажа и откроет двери.
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москва
11:33 12.03.2022 (обновлено: 15:12 15.03.2022)
 

Специальные медицинские лифты разработали в Москве

© Telegram-канал Городского хозяйства Москвы Специальные медицинские лифты с обеззараживанием воздуха в Москве
Специальные медицинские лифты с обеззараживанием воздуха в Москве
© Telegram-канал Городского хозяйства Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Специальные медицинские лифты с обеззараживанием воздуха разработали в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Разработали специальные медицинские лифты с обеззараживанием воздуха. Особенности новых "Стрижей": увеличенные размеры двери и кабины, чтобы можно было свободно перевозить пациентов, покрытие поверхности купе и дверей низкоуглеродистой медицинской сталью – она устойчива к регулярной обработке агрессивными антисептическими средствами",- говорится в сообщении.
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Также отмечается, что особенностью этих лифтов являются экологичность и энергоэффективность – при изготовлении лифтов используются безредукторные лебедки и роликовые башмаки, вентиляция и обработка воздуха осуществляются ультрафиолетовыми рециркуляторами, установленными прямо в кабине.
Помимо этого, в новых лифтах есть встроенная система приоритета вызова для срочной транспортировки пациентов, бесперебойное питание и режим эвакуации пассажиров, поэтому если электроэнергия по какой-то причине перестанет поступать, кабина доедет до ближайшего по ходу движения этажа и откроет двери.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМосква
 
 
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