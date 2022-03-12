https://ria.ru/20220312/lifty-1778269473.html
Специальные медицинские лифты разработали в Москве
Специальные медицинские лифты разработали в Москве - РИА Новости, 15.03.2022
Специальные медицинские лифты разработали в Москве
Специальные медицинские лифты с обеззараживанием воздуха разработали в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-12T11:33
2022-03-12T11:33
2022-03-15T15:12
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Специальные медицинские лифты с обеззараживанием воздуха разработали в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Разработали специальные медицинские лифты с обеззараживанием воздуха. Особенности новых "Стрижей": увеличенные размеры двери и кабины, чтобы можно было свободно перевозить пациентов, покрытие поверхности купе и дверей низкоуглеродистой медицинской сталью – она устойчива к регулярной обработке агрессивными антисептическими средствами",- говорится в сообщении.Также отмечается, что особенностью этих лифтов являются экологичность и энергоэффективность – при изготовлении лифтов используются безредукторные лебедки и роликовые башмаки, вентиляция и обработка воздуха осуществляются ультрафиолетовыми рециркуляторами, установленными прямо в кабине.Помимо этого, в новых лифтах есть встроенная система приоритета вызова для срочной транспортировки пациентов, бесперебойное питание и режим эвакуации пассажиров, поэтому если электроэнергия по какой-то причине перестанет поступать, кабина доедет до ближайшего по ходу движения этажа и откроет двери.
https://realty.ria.ru/20220315/poliklinika-1778196719.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Специальные медицинские лифты с обеззараживанием воздуха разработали в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Разработали специальные медицинские лифты с обеззараживанием воздуха. Особенности новых "Стрижей": увеличенные размеры двери и кабины, чтобы можно было свободно перевозить пациентов, покрытие поверхности купе и дверей низкоуглеродистой медицинской сталью – она устойчива к регулярной обработке агрессивными антисептическими средствами",- говорится в сообщении.
Также отмечается, что особенностью этих лифтов являются экологичность и энергоэффективность – при изготовлении лифтов используются безредукторные лебедки и роликовые башмаки, вентиляция и обработка воздуха осуществляются ультрафиолетовыми рециркуляторами, установленными прямо в кабине.
Помимо этого, в новых лифтах есть встроенная система приоритета вызова для срочной транспортировки пациентов, бесперебойное питание и режим эвакуации пассажиров, поэтому если электроэнергия по какой-то причине перестанет поступать, кабина доедет до ближайшего по ходу движения этажа и откроет двери.