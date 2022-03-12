Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
https://ria.ru/20220312/kredity-1777810382.html
В Ярославской области сохранят кредитные ставки для самозанятых и бизнеса
В Ярославской области сохранят кредитные ставки для самозанятых и бизнеса - РИА Новости, 12.03.2022
В Ярославской области сохранят кредитные ставки для самозанятых и бизнеса
Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев провел заседание оперативного штаба по стабилизации социально-экономической ситуации в регионе, на котором... РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T11:38
2022-03-12T11:38
ярославская область
экономика
ярославская область
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759126561_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_07a593493994260639d89fbc9905a7c2.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 12 мар – РИА Новости. Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев провел заседание оперативного штаба по стабилизации социально-экономической ситуации в регионе, на котором было решено, в частности, сохранить размер кредитных ставок для самозанятых и бизнеса, сообщает областное правительство.На заседании Евраев напомнил, что на федеральном уровне принято уже довольно много решений, которые позволят обеспечить устойчивость экономики и поддержать граждан.В настоящее время продолжается сбор предложений от региональных производственников, представителей бизнеса, органов власти.Правительство региона информирует, что оперштаб принял решение сохранить ставки, по которым Фонд поддержки предпринимательства выдавал кредиты субъектам малого и среднего предпринимательства. "Мы также не будем менять и те ставки, по которым будем предоставлять новые кредиты. Начинающие предприниматели и самозанятые граждане могут взять в фонде займы под 1%. Также бизнесу доступны займы по ставкам 2% и 4%", – сообщил Евраев.Зампредседателя правительства области Валерий Холодов рассказал на заседании, что люди жаловались на отсутствие сахара и гречки в магазинах, но на данный момент ситуация стабилизировалась – эти продукты есть на полках. Евраев отметил, что есть факты "спекулятивных закупок" сахара для последующей перепродажи, и поручил увеличить поставки сахарного песка в магазины региона, а также расширить число площадок для его продажи. Сахар можно будет приобрести на ярмарках и рынках. Глава региона также поставил членам оперштаба задачу продолжать ежедневный мониторинг цен и в случае, если это будет необходимо, оперативно привлекать ФАС.В оперштаб по стабилизации социально-экономической ситуации в Ярославской области вошли члены правительства региона, представители промышленных предприятий, бизнеса, общественности и научного сообщества. Возглавил штаб Евраев. Ранее штаб уже утвердил первые меры поддержки семей с детьми. Мамы новорожденных будут получать комплекты "Подарок новорожденному" со всем необходимым на первое время, наборы с канцелярией в этом году также будут сформированы для первоклассников.
https://ria.ru/20220310/biznes-1777513945.html
https://ria.ru/20220311/ekonomika-1777760179.html
ярославская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759126561_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_83ddcd16d5d2684a500ba2b5b7b84819.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, ярославская область, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
11:38 12.03.2022
 
В Ярославской области сохранят кредитные ставки для самозанятых и бизнеса

Власти Ярославской области решили сохранить кредитные ставки для самозанятых и бизнеса

© РИА Новости / Максим БогодвидКлиентский менеджер отделения "Банк Татарстан" Сбербанка России в Казани
Клиентский менеджер отделения Банк Татарстан Сбербанка России в Казани - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Клиентский менеджер отделения "Банк Татарстан" Сбербанка России в Казани. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 12 мар – РИА Новости. Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев провел заседание оперативного штаба по стабилизации социально-экономической ситуации в регионе, на котором было решено, в частности, сохранить размер кредитных ставок для самозанятых и бизнеса, сообщает областное правительство.
На заседании Евраев напомнил, что на федеральном уровне принято уже довольно много решений, которые позволят обеспечить устойчивость экономики и поддержать граждан.
Здание генеральной прокуратуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
10 марта, 17:02
Прокуроры проследят, чтобы бизнесу незаконно не поднимали кредитную ставку
В настоящее время продолжается сбор предложений от региональных производственников, представителей бизнеса, органов власти.
"Все предложения, которые поступят в оперштаб, мы детально проанализируем и сопоставим с федеральным перечнем мер поддержки и нашими возможностями. Наша главная задача сейчас – обеспечить устойчивость региональной экономики и бюджета, выполнить все социальные обязательства перед гражданами и не допустить спекуляций и турбулентности на продовольственном рынке", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.
Правительство региона информирует, что оперштаб принял решение сохранить ставки, по которым Фонд поддержки предпринимательства выдавал кредиты субъектам малого и среднего предпринимательства. "Мы также не будем менять и те ставки, по которым будем предоставлять новые кредиты. Начинающие предприниматели и самозанятые граждане могут взять в фонде займы под 1%. Также бизнесу доступны займы по ставкам 2% и 4%", – сообщил Евраев.
Зампредседателя правительства области Валерий Холодов рассказал на заседании, что люди жаловались на отсутствие сахара и гречки в магазинах, но на данный момент ситуация стабилизировалась – эти продукты есть на полках. Евраев отметил, что есть факты "спекулятивных закупок" сахара для последующей перепродажи, и поручил увеличить поставки сахарного песка в магазины региона, а также расширить число площадок для его продажи. Сахар можно будет приобрести на ярмарках и рынках. Глава региона также поставил членам оперштаба задачу продолжать ежедневный мониторинг цен и в случае, если это будет необходимо, оперативно привлекать ФАС.
В оперштаб по стабилизации социально-экономической ситуации в Ярославской области вошли члены правительства региона, представители промышленных предприятий, бизнеса, общественности и научного сообщества. Возглавил штаб Евраев. Ранее штаб уже утвердил первые меры поддержки семей с детьми. Мамы новорожденных будут получать комплекты "Подарок новорожденному" со всем необходимым на первое время, наборы с канцелярией в этом году также будут сформированы для первоклассников.
Вид на Стрелку Оки и Волги в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
11 марта, 20:46Нижегородская область
Нижегородские власти разработают дополнительные меры поддержки экономики
 
Ярославская областьЭкономикаЯрославская областьФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала