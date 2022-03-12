https://ria.ru/20220312/kredity-1777810382.html

В Ярославской области сохранят кредитные ставки для самозанятых и бизнеса

В Ярославской области сохранят кредитные ставки для самозанятых и бизнеса - РИА Новости, 12.03.2022

В Ярославской области сохранят кредитные ставки для самозанятых и бизнеса

Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев провел заседание оперативного штаба по стабилизации социально-экономической ситуации в регионе, на котором... РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T11:38

2022-03-12T11:38

2022-03-12T11:38

ярославская область

экономика

ярославская область

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759126561_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_07a593493994260639d89fbc9905a7c2.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 12 мар – РИА Новости. Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев провел заседание оперативного штаба по стабилизации социально-экономической ситуации в регионе, на котором было решено, в частности, сохранить размер кредитных ставок для самозанятых и бизнеса, сообщает областное правительство.На заседании Евраев напомнил, что на федеральном уровне принято уже довольно много решений, которые позволят обеспечить устойчивость экономики и поддержать граждан.В настоящее время продолжается сбор предложений от региональных производственников, представителей бизнеса, органов власти.Правительство региона информирует, что оперштаб принял решение сохранить ставки, по которым Фонд поддержки предпринимательства выдавал кредиты субъектам малого и среднего предпринимательства. "Мы также не будем менять и те ставки, по которым будем предоставлять новые кредиты. Начинающие предприниматели и самозанятые граждане могут взять в фонде займы под 1%. Также бизнесу доступны займы по ставкам 2% и 4%", – сообщил Евраев.Зампредседателя правительства области Валерий Холодов рассказал на заседании, что люди жаловались на отсутствие сахара и гречки в магазинах, но на данный момент ситуация стабилизировалась – эти продукты есть на полках. Евраев отметил, что есть факты "спекулятивных закупок" сахара для последующей перепродажи, и поручил увеличить поставки сахарного песка в магазины региона, а также расширить число площадок для его продажи. Сахар можно будет приобрести на ярмарках и рынках. Глава региона также поставил членам оперштаба задачу продолжать ежедневный мониторинг цен и в случае, если это будет необходимо, оперативно привлекать ФАС.В оперштаб по стабилизации социально-экономической ситуации в Ярославской области вошли члены правительства региона, представители промышленных предприятий, бизнеса, общественности и научного сообщества. Возглавил штаб Евраев. Ранее штаб уже утвердил первые меры поддержки семей с детьми. Мамы новорожденных будут получать комплекты "Подарок новорожденному" со всем необходимым на первое время, наборы с канцелярией в этом году также будут сформированы для первоклассников.

https://ria.ru/20220310/biznes-1777513945.html

https://ria.ru/20220311/ekonomika-1777760179.html

ярославская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, ярославская область, федеральная антимонопольная служба (фас россии)