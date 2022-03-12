https://ria.ru/20220312/kredity-1777810382.html
В Ярославской области сохранят кредитные ставки для самозанятых и бизнеса
В Ярославской области сохранят кредитные ставки для самозанятых и бизнеса - РИА Новости, 12.03.2022
В Ярославской области сохранят кредитные ставки для самозанятых и бизнеса
Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев провел заседание оперативного штаба по стабилизации социально-экономической ситуации в регионе, на котором... РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T11:38
2022-03-12T11:38
2022-03-12T11:38
ярославская область
экономика
ярославская область
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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ЯРОСЛАВЛЬ, 12 мар – РИА Новости. Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев провел заседание оперативного штаба по стабилизации социально-экономической ситуации в регионе, на котором было решено, в частности, сохранить размер кредитных ставок для самозанятых и бизнеса, сообщает областное правительство.На заседании Евраев напомнил, что на федеральном уровне принято уже довольно много решений, которые позволят обеспечить устойчивость экономики и поддержать граждан.В настоящее время продолжается сбор предложений от региональных производственников, представителей бизнеса, органов власти.Правительство региона информирует, что оперштаб принял решение сохранить ставки, по которым Фонд поддержки предпринимательства выдавал кредиты субъектам малого и среднего предпринимательства. "Мы также не будем менять и те ставки, по которым будем предоставлять новые кредиты. Начинающие предприниматели и самозанятые граждане могут взять в фонде займы под 1%. Также бизнесу доступны займы по ставкам 2% и 4%", – сообщил Евраев.Зампредседателя правительства области Валерий Холодов рассказал на заседании, что люди жаловались на отсутствие сахара и гречки в магазинах, но на данный момент ситуация стабилизировалась – эти продукты есть на полках. Евраев отметил, что есть факты "спекулятивных закупок" сахара для последующей перепродажи, и поручил увеличить поставки сахарного песка в магазины региона, а также расширить число площадок для его продажи. Сахар можно будет приобрести на ярмарках и рынках. Глава региона также поставил членам оперштаба задачу продолжать ежедневный мониторинг цен и в случае, если это будет необходимо, оперативно привлекать ФАС.В оперштаб по стабилизации социально-экономической ситуации в Ярославской области вошли члены правительства региона, представители промышленных предприятий, бизнеса, общественности и научного сообщества. Возглавил штаб Евраев. Ранее штаб уже утвердил первые меры поддержки семей с детьми. Мамы новорожденных будут получать комплекты "Подарок новорожденному" со всем необходимым на первое время, наборы с канцелярией в этом году также будут сформированы для первоклассников.
https://ria.ru/20220310/biznes-1777513945.html
https://ria.ru/20220311/ekonomika-1777760179.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, ярославская область, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
В Ярославской области сохранят кредитные ставки для самозанятых и бизнеса
Власти Ярославской области решили сохранить кредитные ставки для самозанятых и бизнеса
ЯРОСЛАВЛЬ, 12 мар – РИА Новости. Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев провел заседание оперативного штаба по стабилизации социально-экономической ситуации в регионе, на котором было решено, в частности, сохранить размер кредитных ставок для самозанятых и бизнеса, сообщает областное правительство.
На заседании Евраев напомнил, что на федеральном уровне принято уже довольно много решений, которые позволят обеспечить устойчивость экономики и поддержать граждан.
В настоящее время продолжается сбор предложений от региональных производственников, представителей бизнеса, органов власти.
"Все предложения, которые поступят в оперштаб, мы детально проанализируем и сопоставим с федеральным перечнем мер поддержки и нашими возможностями. Наша главная задача сейчас – обеспечить устойчивость региональной экономики и бюджета, выполнить все социальные обязательства перед гражданами и не допустить спекуляций и турбулентности на продовольственном рынке", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.
Правительство региона информирует, что оперштаб принял решение сохранить ставки, по которым Фонд поддержки предпринимательства выдавал кредиты субъектам малого и среднего предпринимательства. "Мы также не будем менять и те ставки, по которым будем предоставлять новые кредиты. Начинающие предприниматели и самозанятые граждане могут взять в фонде займы под 1%. Также бизнесу доступны займы по ставкам 2% и 4%", – сообщил Евраев.
Зампредседателя правительства области Валерий Холодов рассказал на заседании, что люди жаловались на отсутствие сахара и гречки в магазинах, но на данный момент ситуация стабилизировалась – эти продукты есть на полках. Евраев отметил, что есть факты "спекулятивных закупок" сахара для последующей перепродажи, и поручил увеличить поставки сахарного песка в магазины региона, а также расширить число площадок для его продажи. Сахар можно будет приобрести на ярмарках и рынках. Глава региона также поставил членам оперштаба задачу продолжать ежедневный мониторинг цен и в случае, если это будет необходимо, оперативно привлекать ФАС
.
В оперштаб по стабилизации социально-экономической ситуации в Ярославской области
вошли члены правительства региона, представители промышленных предприятий, бизнеса, общественности и научного сообщества. Возглавил штаб Евраев. Ранее штаб уже утвердил первые меры поддержки семей с детьми. Мамы новорожденных будут получать комплекты "Подарок новорожденному" со всем необходимым на первое время, наборы с канцелярией в этом году также будут сформированы для первоклассников.