https://ria.ru/20220312/koronavirus-1777807261.html

В Москве за сутки госпитализировали 208 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 208 человек с COVID-19 - РИА Новости, 12.03.2022

В Москве за сутки госпитализировали 208 человек с COVID-19

За последние сутки в Москве выявлены 1655 случаев COVID-19, умерли 52 человека, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T11:10

2022-03-12T11:10

2022-03-12T11:10

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

москва

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 1655 случаев COVID-19, умерли 52 человека, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 1655, госпитализировано - 208 человек, выздоровело - 1825 человек, 52 человека умерло за сутки", - сообщается в сводке по столице.Накануне было выявлено 2102 новых случая заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 719 898 случаев коронавируса, выздоровели 2 521 223 человека, умерли 42 112 человек.

https://ria.ru/20220312/koronavirus-1777786644.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

коронавирус covid-19, коронавирус в россии, москва