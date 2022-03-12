https://ria.ru/20220312/koronavirus-1777807261.html
В Москве за сутки госпитализировали 208 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 208 человек с COVID-19 - РИА Новости, 12.03.2022
В Москве за сутки госпитализировали 208 человек с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлены 1655 случаев COVID-19, умерли 52 человека, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T11:10
2022-03-12T11:10
2022-03-12T11:10
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
москва
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 1655 случаев COVID-19, умерли 52 человека, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 1655, госпитализировано - 208 человек, выздоровело - 1825 человек, 52 человека умерло за сутки", - сообщается в сводке по столице.Накануне было выявлено 2102 новых случая заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 719 898 случаев коронавируса, выздоровели 2 521 223 человека, умерли 42 112 человек.
https://ria.ru/20220312/koronavirus-1777786644.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирус в россии, москва
В Москве за сутки госпитализировали 208 человек с COVID-19
В Москве за сутки выявили 1655 новых случаев заражения коронавирусом