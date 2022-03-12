https://ria.ru/20220312/koronavirus-1777806710.html

В России за сутки 156 851 человека выздоровели от COVID-19

В России за сутки 156 851 человека выздоровели от COVID-19 - РИА Новости, 12.03.2022

В России за сутки 156 851 человека выздоровели от COVID-19

Более 156 тысяч человек выздоровели от COVID-19 за сутки в России, это на 3,7% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T11:05

2022-03-12T11:05

2022-03-12T11:05

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Более 156 тысяч человек выздоровели от COVID-19 за сутки в России, это на 3,7% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Выздоровело за сутки 156 851 человек, или на 3,7% больше по сравнению с 11 марта 2022 года", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220312/koronavirus-1777806271.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии