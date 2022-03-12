https://ria.ru/20220312/koronavirus-1777806710.html
В России за сутки 156 851 человека выздоровели от COVID-19
В России за сутки 156 851 человека выздоровели от COVID-19 - РИА Новости, 12.03.2022
В России за сутки 156 851 человека выздоровели от COVID-19
Более 156 тысяч человек выздоровели от COVID-19 за сутки в России, это на 3,7% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T11:05
2022-03-12T11:05
2022-03-12T11:05
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Более 156 тысяч человек выздоровели от COVID-19 за сутки в России, это на 3,7% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Выздоровело за сутки 156 851 человек, или на 3,7% больше по сравнению с 11 марта 2022 года", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220312/koronavirus-1777806271.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В России за сутки 156 851 человека выздоровели от COVID-19
В России за сутки 156 851 человека выздоровели от COVID-19, на 3,7% больше, чем накануне