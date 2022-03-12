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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220312/koronavirus-1777806710.html
В России за сутки 156 851 человека выздоровели от COVID-19
В России за сутки 156 851 человека выздоровели от COVID-19 - РИА Новости, 12.03.2022
В России за сутки 156 851 человека выздоровели от COVID-19
Более 156 тысяч человек выздоровели от COVID-19 за сутки в России, это на 3,7% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T11:05
2022-03-12T11:05
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Более 156 тысяч человек выздоровели от COVID-19 за сутки в России, это на 3,7% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Выздоровело за сутки 156 851 человек, или на 3,7% больше по сравнению с 11 марта 2022 года", - говорится в сообщении.
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общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:05 12.03.2022
 
В России за сутки 156 851 человека выздоровели от COVID-19

В России за сутки 156 851 человека выздоровели от COVID-19, на 3,7% больше, чем накануне

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМедик использует пульсоксиметр в палате инфекционного отделения
Медик использует пульсоксиметр в палате инфекционного отделения - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Медик использует пульсоксиметр в палате инфекционного отделения. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Более 156 тысяч человек выздоровели от COVID-19 за сутки в России, это на 3,7% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Выздоровело за сутки 156 851 человек, или на 3,7% больше по сравнению с 11 марта 2022 года", - говорится в сообщении.
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
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