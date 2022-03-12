https://ria.ru/20220312/koronavirus-1777786644.html

Названы заболевания, которые навсегда остаются после COVID-19

Названы заболевания, которые навсегда остаются после COVID-19 - РИА Новости, 12.03.2022

Названы заболевания, которые навсегда остаются после COVID-19

COVID-19 способен спровоцировать появление патологий, которые впоследствии не поддаются лечению и остаются навсегда, рассказала "Вечерней Москве"... РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T06:08

2022-03-12T06:08

2022-03-12T06:08

распространение коронавируса

общество

коронавирус covid-19

здоровье

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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. COVID-19 способен спровоцировать появление патологий, которые впоследствии не поддаются лечению и остаются навсегда, рассказала "Вечерней Москве" врач-инфекционист Елена Мескина.По ее словам, последние лабораторные исследования показали, что одним из главных последствий у 15 процентов пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, становится развитие сахарного диабета первого и второго типа. Так, у двух из этих 15 процентов диабет начал прогрессировать из-за коронавируса."То есть в их организме возбудитель уже был, просто ковид дал толчок его раннему проявлению. А у остальных 13 процентов испытуемых он возник впервые, так сказать, дебютировал, как прямое и негативное последствие после болезни", - пояснила врач.Фиброз легких — еще одна болезнь, которая стала практически массовой среди тех, кто перенес коронавирус, предупредила Мескина. Медик отметила, что у части пациентов может возникнуть тиреоидит — воспалительное поражение щитовидной железы, которое быстро рискует перейти в хроническую стадию.В список последствий также входят воспаление мышц сердца, инфаркты и инсульты. "К сожалению, коронавирус бьет по сердцу, что приводит к развитию инфаркта и воспалению сердечной мышцы, которую называют еще миокардитом. Кардиосклероз — еще одно опасное последствие, при котором у больного нормальные мышечные ткани в миокарде замещаются на неэластичные и жесткие образования", - указала инфекционист.При этом Мескина добавила, что указанные последствия могут появиться в период прогрессирования постковидного синдрома, в этой связи имеет смысл пройти дополнительные обследования даже в случае отсутствия жалоб на здоровье.

https://ria.ru/20220311/protsedury-1777581217.html

https://ria.ru/20220311/immunitet-1777695452.html

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общество, коронавирус covid-19, здоровье, россия