https://ria.ru/20220312/kadyrov-1777827620.html

Республики Донбасса нуждаются в поддержке России, заявил Кадыров

Республики Донбасса нуждаются в поддержке России, заявил Кадыров - РИА Новости, 12.03.2022

Республики Донбасса нуждаются в поддержке России, заявил Кадыров

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что получившие независимость республики Донбасса нуждаются в поддержке России, там нужно в кратчайшие сроки... РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T14:18

2022-03-12T14:18

2022-03-12T15:03

обострение ситуации в днр и лнр

общество

денис пушилин

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что получившие независимость республики Донбасса нуждаются в поддержке России, там нужно в кратчайшие сроки возобновить работу жизненно важных отраслей."Получившие независимость республики нуждаются в поддержке России. Необходимо в кратчайшие сроки возобновить работу жизненно важных отраслей. Жители этих республик на протяжении долгих лет были под гнетом гнусного киевского режима. На данный момент местное население и руководство вдохнули полной грудью, освободившись от националистической тирании. Мы в свою очередь будем оказывать надлежащую помощь нашим братским республикам для скорейшего возврата к мирной жизни", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.Он добавил, что региональный общественный фонд (РОФ) имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова осуществляет масштабную благотворительную деятельность в зоне проведения российской специальной операции. "Фонд закупил для глав Донецкой и Луганской республик Дениса Пушилина и Леонида Пасечника, а также командира батальона "Спарта" Артема Жоге бронированные автомобили. Руководитель представительства ЧР в Ростовской области Руслан Гончаев передал их представителям ДНР и ЛНР", - сообщил глава Чечни.Кадыров отметил, что приятным моментом для него стало благодарственное письмо от главы ДНР Дениса Пушилина, в котором выражается признательность за оказываемую помощь. Глава Чечни подчеркнул, что Пушилин является "настоящим патриотом и отважным воином, который доказал преданность своему народу не только в ратном труде, но и ежедневно находясь на передовой борьбы с нацистами".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

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донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, денис пушилин, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф