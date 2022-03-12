Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220312/kadyrov-1777827620.html
Республики Донбасса нуждаются в поддержке России, заявил Кадыров
Республики Донбасса нуждаются в поддержке России, заявил Кадыров - РИА Новости, 12.03.2022
Республики Донбасса нуждаются в поддержке России, заявил Кадыров
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что получившие независимость республики Донбасса нуждаются в поддержке России, там нужно в кратчайшие сроки... РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T14:18
2022-03-12T15:03
обострение ситуации в днр и лнр
общество
денис пушилин
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156276/06/1562760658_0:120:1975:1231_1920x0_80_0_0_f6e08fb35ebecbaa734ae70b2bb07136.jpg
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что получившие независимость республики Донбасса нуждаются в поддержке России, там нужно в кратчайшие сроки возобновить работу жизненно важных отраслей."Получившие независимость республики нуждаются в поддержке России. Необходимо в кратчайшие сроки возобновить работу жизненно важных отраслей. Жители этих республик на протяжении долгих лет были под гнетом гнусного киевского режима. На данный момент местное население и руководство вдохнули полной грудью, освободившись от националистической тирании. Мы в свою очередь будем оказывать надлежащую помощь нашим братским республикам для скорейшего возврата к мирной жизни", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.Он добавил, что региональный общественный фонд (РОФ) имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова осуществляет масштабную благотворительную деятельность в зоне проведения российской специальной операции. "Фонд закупил для глав Донецкой и Луганской республик Дениса Пушилина и Леонида Пасечника, а также командира батальона "Спарта" Артема Жоге бронированные автомобили. Руководитель представительства ЧР в Ростовской области Руслан Гончаев передал их представителям ДНР и ЛНР", - сообщил глава Чечни.Кадыров отметил, что приятным моментом для него стало благодарственное письмо от главы ДНР Дениса Пушилина, в котором выражается признательность за оказываемую помощь. Глава Чечни подчеркнул, что Пушилин является "настоящим патриотом и отважным воином, который доказал преданность своему народу не только в ратном труде, но и ежедневно находясь на передовой борьбы с нацистами".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220311/dobrovoltsy-1777683178.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156276/06/1562760658_88:0:1887:1349_1920x0_80_0_0_837e7ece1c2d4dda4a977f7aae01862e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, денис пушилин, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф
14:18 12.03.2022 (обновлено: 15:03 12.03.2022)
 
Республики Донбасса нуждаются в поддержке России, заявил Кадыров

Глава Чечни Кадыров призвал возобновить работу жизненно важных отраслей в ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что получившие независимость республики Донбасса нуждаются в поддержке России, там нужно в кратчайшие сроки возобновить работу жизненно важных отраслей.
"Получившие независимость республики нуждаются в поддержке России. Необходимо в кратчайшие сроки возобновить работу жизненно важных отраслей. Жители этих республик на протяжении долгих лет были под гнетом гнусного киевского режима. На данный момент местное население и руководство вдохнули полной грудью, освободившись от националистической тирании. Мы в свою очередь будем оказывать надлежащую помощь нашим братским республикам для скорейшего возврата к мирной жизни", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Он добавил, что региональный общественный фонд (РОФ) имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова осуществляет масштабную благотворительную деятельность в зоне проведения российской специальной операции. "Фонд закупил для глав Донецкой и Луганской республик Дениса Пушилина и Леонида Пасечника, а также командира батальона "Спарта" Артема Жоге бронированные автомобили. Руководитель представительства ЧР в Ростовской области Руслан Гончаев передал их представителям ДНР и ЛНР", - сообщил глава Чечни.
Кадыров отметил, что приятным моментом для него стало благодарственное письмо от главы ДНР Дениса Пушилина, в котором выражается признательность за оказываемую помощь. Глава Чечни подчеркнул, что Пушилин является "настоящим патриотом и отважным воином, который доказал преданность своему народу не только в ратном труде, но и ежедневно находясь на передовой борьбы с нацистами".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время напутственного слова военнослужащим РФ в Грозном - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
11 марта, 15:39Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Кадыров заявил о "сотнях тысяч молодых людей", желающих поехать на Украину
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРОбществоДенис ПушилинВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала