https://ria.ru/20220312/izvineniya-1777837398.html

Живущий в Подмосковье украинец извинился за ролик про российских солдат

Живущий в Подмосковье украинец извинился за ролик про российских солдат - РИА Новости, 12.03.2022

Живущий в Подмосковье украинец извинился за ролик про российских солдат

Живущий в подмосковном Красногорске уроженец Донецкой области Украины извинился за свой ролик против российских солдат - по его словам, он "плохо отозвался" о... РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T15:51

2022-03-12T15:51

2022-03-12T16:16

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0c/1777841753_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_693057f1f296f9a10052f499bc48dedc.jpg

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Живущий в подмосковном Красногорске уроженец Донецкой области Украины извинился за свой ролик против российских солдат - по его словам, он "плохо отозвался" о них, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, предоставив видеозапись извинений.Молодой человек, о котором идет речь, имеет украинское и российское гражданство."Хочу принести извинения всем военнослужащим российской армии и всем сотрудникам силовых структур России, также их семьям и всем, кто принимал и принимает участие в проведении специальной военной операции на территории Республики Украина", - сказал он.Поясняя свои заявления, он рассказал, что в феврале опубликовал видео в Instagram, где, с его слов, "плохо отозвался о российских солдатах". Молодой человек подчеркнул, что сделал эти заявления, будучи сильно пьяным. "Мне искренне жаль за эти слова. Я прошу за это прощения", - добавил он же, пообещав впредь таких высказываний не допускать.После беседы с разъяснениями автора ролика отпустили.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220311/vsu-1777722113.html

https://ria.ru/20220307/shtraf-1777031406.html

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Извинения украинского блогера за высказывания против российских военных в соцсетях Украинец из Подмосковья извинился за выложенный в соцсетях ролик против российских военных. После беседы горе-«блогера» отпустили. 2022-03-12T15:51 true PT1M02S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф