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Живущий в Подмосковье украинец извинился за ролик про российских солдат
Живущий в Подмосковье украинец извинился за ролик про российских солдат - РИА Новости, 12.03.2022
Живущий в Подмосковье украинец извинился за ролик про российских солдат
Живущий в подмосковном Красногорске уроженец Донецкой области Украины извинился за свой ролик против российских солдат - по его словам, он "плохо отозвался" о... РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T15:51
2022-03-12T16:16
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Живущий в подмосковном Красногорске уроженец Донецкой области Украины извинился за свой ролик против российских солдат - по его словам, он "плохо отозвался" о них, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, предоставив видеозапись извинений.Молодой человек, о котором идет речь, имеет украинское и российское гражданство."Хочу принести извинения всем военнослужащим российской армии и всем сотрудникам силовых структур России, также их семьям и всем, кто принимал и принимает участие в проведении специальной военной операции на территории Республики Украина", - сказал он.Поясняя свои заявления, он рассказал, что в феврале опубликовал видео в Instagram, где, с его слов, "плохо отозвался о российских солдатах". Молодой человек подчеркнул, что сделал эти заявления, будучи сильно пьяным. "Мне искренне жаль за эти слова. Я прошу за это прощения", - добавил он же, пообещав впредь таких высказываний не допускать.После беседы с разъяснениями автора ролика отпустили.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220311/vsu-1777722113.html
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донецкая народная республика
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Извинения украинского блогера за высказывания против российских военных в соцсетях
Украинец из Подмосковья извинился за выложенный в соцсетях ролик против российских военных. После беседы горе-«блогера» отпустили.
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РИА Новости
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф
15:51 12.03.2022 (обновлено: 16:16 12.03.2022)
 
Живущий в Подмосковье украинец извинился за ролик про российских солдат

Живущий в Красногорске украинец извинился за свой ролик про российских солдат

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Живущий в подмосковном Красногорске уроженец Донецкой области Украины извинился за свой ролик против российских солдат - по его словам, он "плохо отозвался" о них, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, предоставив видеозапись извинений.
Молодой человек, о котором идет речь, имеет украинское и российское гражданство.
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"Хочу принести извинения всем военнослужащим российской армии и всем сотрудникам силовых структур России, также их семьям и всем, кто принимал и принимает участие в проведении специальной военной операции на территории Республики Украина", - сказал он.
Поясняя свои заявления, он рассказал, что в феврале опубликовал видео в Instagram, где, с его слов, "плохо отозвался о российских солдатах". Молодой человек подчеркнул, что сделал эти заявления, будучи сильно пьяным. "Мне искренне жаль за эти слова. Я прошу за это прощения", - добавил он же, пообещав впредь таких высказываний не допускать.
После беседы с разъяснениями автора ролика отпустили.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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В миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФ
 
 
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