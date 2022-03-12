https://ria.ru/20220312/inflyatsiya-1777785171.html

Аналитик заявила о назревании ускоренной инфляции на Западе в течение года

Аналитик заявила о назревании ускоренной инфляции на Западе в течение года - РИА Новости, 12.03.2022

Аналитик заявила о назревании ускоренной инфляции на Западе в течение года

Ограничения на российский сырьевой экспорт не являются первоисточником колоссального инфляционного давления в США и странах Евросоюза, но санкции могут стать... РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T05:12

2022-03-12T05:12

2022-03-12T05:12

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Ограничения на российский сырьевой экспорт не являются первоисточником колоссального инфляционного давления в США и странах Евросоюза, но санкции могут стать серьезным фактором для дальнейшего ускорения роста цен в мире, заявила РИА Новости руководитель направления "Макроэкономический анализ и финансовые рынки" ЦСР Наталья Сафина.США 8 марта ввели запрет на импорт российской нефти, ряда нефтепродуктов, сжиженного природного газа (СПГ) и угля. Следом и Великобритания объявила, что к концу года прекратит импорт нефти и нефтепродуктов из России. ЕС, как объявил в пятницу премьер Венгрии Виктор Орбан, решил не вводить против России санкций, затрагивающих нефтяной и газовый секторы.Сафина отметила, что текущая сложная геополитическая ситуация и усиление санкционного давления на Россию действительно спровоцировали взлет цен на большинство сырьевых товаров. Например, котировки нефти сорта Brent в моменте приближались к рекордным уровням 2008 года; алюминий обновил исторический максимум, на 24% превысив пик 2008 года; цены на пшеницу также переписали рекорд прошлого мирового финансового кризиса. Президент США Джо Байден связал рекордную за 40 лет инфляцию в США с антироссийскими санкциями.Она пояснила, что проблема ускорения инфляции в западных странах назревала в течение последнего года и была вызвана продолжительным периодом сверхмягкой монетарной политики в совокупности с масштабным навесом ликвидности на рынках, а также сохраняющимися проблемами в мобильности рабочей силы и нарушениями цепочек поставок."Это подтверждают последние данные по инфляции: в феврале индекс потребительских цен в США подскочил с 7,5% до 7,9% в годовом выражении, обновив максимум 1982 года, в Еврозоне инфляция ускорилась с 5,1% до 5,8%, что является историческим максимумом. То есть даже безотносительно санкционной истории с Россией инфляция в крупнейших западных странах продолжила интенсивное ускорение, которое в марте, вероятно, еще кратно усилится", - добавила Сафина."Однако важно понимать, что вся совокупность факторов, касающихся ограничений на российский сырьевой экспорт, выступит лишь катализатором, а не первоисточником и единственной причиной колоссального инфляционного давления, которое испытывают европейские и американская экономики", - считает она.

https://ria.ru/20220310/neft-1777460503.html

сша

россия

великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

сша, россия, великобритания, в мире