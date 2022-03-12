https://ria.ru/20220312/gruzoviki-1777844329.html

Польша и Литва хотят ограничить движение грузовиков в Россию и Белоруссию

Польша и Литва хотят ограничить движение грузовиков в Россию и Белоруссию - РИА Новости, 12.03.2022

Польша и Литва хотят ограничить движение грузовиков в Россию и Белоруссию

Польша и Литва ищут возможность ограничить движение грузовых автомобилей в Россию и Белоруссию без общего решения Европейского совета, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T16:37

2022-03-12T16:37

2022-03-12T16:38

в мире

литва

европейский совет

евросовет

матеуш моравецкий

польша

санкции

санкции в отношении россии

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ВАРШАВА, 12 мар - РИА Новости. Польша и Литва ищут возможность ограничить движение грузовых автомобилей в Россию и Белоруссию без общего решения Европейского совета, сообщил пресс-секретарь Кабинета министров Польши Петр Мюллер журналистам в субботу."Санкции, касающиеся ограничения товарообмена, принимаются на уровне решения Европейского совета. В соответствии с трактатами такие решения принимаются ЕС. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий много раз призывал расширить санкции таким образом", - сказал Мюллер."Но учитывая, что, к сожалению, на уровне всего ЕС нет согласия, мы ищем такие правовые решения и лазейки, чтобы ограничить такого типа деятельность, но это возможно только в том случае, если мы примем такое решение одновременно с другими странами нашей части региона. Если же только мы закроем границу, то движение товаров пойдет, например, через Литву", - добавил он.По словам Мюллера, в субботу польский премьер уже имел беседу по данному вопросу с премьером Литвы. "Чтобы это имело эффект, а не стало лишь элементом жеста, такую деятельность нужно координировать. Мы рассчитываем, что такие координированные решения будут приниматься в ближайшее время. Но, к сожалению, эти решения придется принимать вопреки тому, что Евросовет таких далекоидущих шагов сделать не хочет", - заключил Мюллер.

https://ria.ru/20220307/perechen-1777030742.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, литва, европейский совет, евросовет, матеуш моравецкий, польша, санкции, санкции в отношении россии