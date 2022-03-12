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Польша и Литва хотят ограничить движение грузовиков в Россию и Белоруссию
Польша и Литва хотят ограничить движение грузовиков в Россию и Белоруссию - РИА Новости, 12.03.2022
Польша и Литва хотят ограничить движение грузовиков в Россию и Белоруссию
Польша и Литва ищут возможность ограничить движение грузовых автомобилей в Россию и Белоруссию без общего решения Европейского совета, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T16:37
2022-03-12T16:38
в мире
литва
европейский совет
евросовет
матеуш моравецкий
польша
санкции
санкции в отношении россии
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ВАРШАВА, 12 мар - РИА Новости. Польша и Литва ищут возможность ограничить движение грузовых автомобилей в Россию и Белоруссию без общего решения Европейского совета, сообщил пресс-секретарь Кабинета министров Польши Петр Мюллер журналистам в субботу."Санкции, касающиеся ограничения товарообмена, принимаются на уровне решения Европейского совета. В соответствии с трактатами такие решения принимаются ЕС. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий много раз призывал расширить санкции таким образом", - сказал Мюллер."Но учитывая, что, к сожалению, на уровне всего ЕС нет согласия, мы ищем такие правовые решения и лазейки, чтобы ограничить такого типа деятельность, но это возможно только в том случае, если мы примем такое решение одновременно с другими странами нашей части региона. Если же только мы закроем границу, то движение товаров пойдет, например, через Литву", - добавил он.По словам Мюллера, в субботу польский премьер уже имел беседу по данному вопросу с премьером Литвы. "Чтобы это имело эффект, а не стало лишь элементом жеста, такую деятельность нужно координировать. Мы рассчитываем, что такие координированные решения будут приниматься в ближайшее время. Но, к сожалению, эти решения придется принимать вопреки тому, что Евросовет таких далекоидущих шагов сделать не хочет", - заключил Мюллер.
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в мире, литва, европейский совет, евросовет, матеуш моравецкий, польша, санкции, санкции в отношении россии
16:37 12.03.2022 (обновлено: 16:38 12.03.2022)
 
Польша и Литва хотят ограничить движение грузовиков в Россию и Белоруссию

Польша и Литва хотят ограничить движение грузовиков в Россию и Белоруссию без решения ЕС

© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкРоссийские грузовики в очереди на пересечении белорусско-литовской границы
Российские грузовики в очереди на пересечении белорусско-литовской границы - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Российские грузовики в очереди на пересечении белорусско-литовской границы. Архивное фото
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ВАРШАВА, 12 мар - РИА Новости. Польша и Литва ищут возможность ограничить движение грузовых автомобилей в Россию и Белоруссию без общего решения Европейского совета, сообщил пресс-секретарь Кабинета министров Польши Петр Мюллер журналистам в субботу.
"Санкции, касающиеся ограничения товарообмена, принимаются на уровне решения Европейского совета. В соответствии с трактатами такие решения принимаются ЕС. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий много раз призывал расширить санкции таким образом", - сказал Мюллер.
"Но учитывая, что, к сожалению, на уровне всего ЕС нет согласия, мы ищем такие правовые решения и лазейки, чтобы ограничить такого типа деятельность, но это возможно только в том случае, если мы примем такое решение одновременно с другими странами нашей части региона. Если же только мы закроем границу, то движение товаров пойдет, например, через Литву", - добавил он.
По словам Мюллера, в субботу польский премьер уже имел беседу по данному вопросу с премьером Литвы. "Чтобы это имело эффект, а не стало лишь элементом жеста, такую деятельность нужно координировать. Мы рассчитываем, что такие координированные решения будут приниматься в ближайшее время. Но, к сожалению, эти решения придется принимать вопреки тому, что Евросовет таких далекоидущих шагов сделать не хочет", - заключил Мюллер.
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В миреЛитваЕвропейский советЕвросоветМатеуш МоравецкийПольшаСанкцииСанкции в отношении России
 
 
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