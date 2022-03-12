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"Газпром" вновь забронировал газопровод "Ямал — Европа" для транзита
"Газпром" вновь забронировал газопровод "Ямал — Европа" для транзита - РИА Новости, 12.03.2022
"Газпром" вновь забронировал газопровод "Ямал — Европа" для транзита
"Газпром" вновь бронирует для транзита газа через Польшу газопровод "Ямал - Европа" на все предстоящие газовые сутки 13 марта, выкупил 16% предложения,... РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T20:00
2022-03-12T20:01
экономика
газпром
россия
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. "Газпром" вновь бронирует для транзита газа через Польшу газопровод "Ямал - Европа" на все предстоящие газовые сутки 13 марта, выкупил 16% предложения, свидетельствуют итоги регулярного аукциона на площадке GSA Platform. Компания на прошедшем регулярном аукционе заказала мощности в объеме 591 тысяча кубометров в час из предлагавшихся 3,7 миллиона кубометров. Это незначительно больше ставших уже стандартными для "Газпрома" 580 тысяч кубометров в час. Компания сможет воспользоваться ими с 8.00 мск 13 марта до 8.00 мск 14 марта.Кроме того, "Газпром" дополнительно заказал еще 1,47 миллиона кубометров в час для прокачки газа ночью с 22.00 мск 12 марта до 8.00 мск 13 марта.
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экономика, газпром, россия
20:00 12.03.2022 (обновлено: 20:01 12.03.2022)
 
"Газпром" вновь забронировал газопровод "Ямал — Европа" для транзита

"Газпром" забронировал для транзита газопровод "Ямал-Европа" на газовые сутки 13 марта

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЗапорный кран на компрессорной станции "Русская"
Запорный кран на компрессорной станции Русская - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Запорный кран на компрессорной станции "Русская". Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. "Газпром" вновь бронирует для транзита газа через Польшу газопровод "Ямал - Европа" на все предстоящие газовые сутки 13 марта, выкупил 16% предложения, свидетельствуют итоги регулярного аукциона на площадке GSA Platform.
Компания на прошедшем регулярном аукционе заказала мощности в объеме 591 тысяча кубометров в час из предлагавшихся 3,7 миллиона кубометров. Это незначительно больше ставших уже стандартными для "Газпрома" 580 тысяч кубометров в час. Компания сможет воспользоваться ими с 8.00 мск 13 марта до 8.00 мск 14 марта.
Кроме того, "Газпром" дополнительно заказал еще 1,47 миллиона кубометров в час для прокачки газа ночью с 22.00 мск 12 марта до 8.00 мск 13 марта.
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