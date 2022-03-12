https://ria.ru/20220312/gazoprovod-1777865957.html

"Газпром" вновь забронировал газопровод "Ямал — Европа" для транзита

"Газпром" вновь забронировал газопровод "Ямал — Европа" для транзита - РИА Новости, 12.03.2022

"Газпром" вновь забронировал газопровод "Ямал — Европа" для транзита

"Газпром" вновь бронирует для транзита газа через Польшу газопровод "Ямал - Европа" на все предстоящие газовые сутки 13 марта, выкупил 16% предложения,... РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T20:00

2022-03-12T20:00

2022-03-12T20:01

экономика

газпром

россия

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. "Газпром" вновь бронирует для транзита газа через Польшу газопровод "Ямал - Европа" на все предстоящие газовые сутки 13 марта, выкупил 16% предложения, свидетельствуют итоги регулярного аукциона на площадке GSA Platform. Компания на прошедшем регулярном аукционе заказала мощности в объеме 591 тысяча кубометров в час из предлагавшихся 3,7 миллиона кубометров. Это незначительно больше ставших уже стандартными для "Газпрома" 580 тысяч кубометров в час. Компания сможет воспользоваться ими с 8.00 мск 13 марта до 8.00 мск 14 марта.Кроме того, "Газпром" дополнительно заказал еще 1,47 миллиона кубометров в час для прокачки газа ночью с 22.00 мск 12 марта до 8.00 мск 13 марта.

https://ria.ru/20220311/gaz-1777743494.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, газпром, россия