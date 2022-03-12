https://ria.ru/20220312/evakuatsiya-1777796153.html

Из Мариуполя эвакуировали 217 человек за сутки

Из Мариуполя эвакуировали 217 человек за сутки - РИА Новости, 12.03.2022

Из Мариуполя эвакуировали 217 человек за сутки

Штаб территориальной обороны Донецкой народной республики сообщил, что за сутки из окрестностей Мариуполя эвакуировали 217 человек. РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T09:31

2022-03-12T09:31

2022-03-12T11:37

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

мариуполь

украина

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ДОНЕЦК, 12 мар — РИА Новости. Штаб территориальной обороны Донецкой народной республики сообщил, что за сутки из окрестностей Мариуполя эвакуировали 217 человек."За минувшие сутки, с 8.00 11 марта до 8.00 12 марта, из Мариуполя и населенных пунктов его пригородной зоны в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 217 человек, включая 25 детей", — говорится в заявлении.Они находятся в пункте оказания помощи, который развернут силами МЧС ДНР.Накануне российское Минобороны заявило, что Мариуполь заблокирован, все мосты и подступы к городу разрушены, а основные дороги заминированы. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС развивают наступление военные ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20220311/karta-1777764391.html

донецкая народная республика

мариуполь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, донецкая народная республика, мариуполь, украина