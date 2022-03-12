09:31 12.03.2022 (обновлено: 11:37 12.03.2022)
Из Мариуполя эвакуировали 217 человек за сутки
ДНР: из Мариуполя и его пригородов эвакуировали в Безыменное 217 человек за сутки
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБеженцы из Мариуполя у пункта оказания помощи эвакуированному населению в селе Безыменное
Беженцы из Мариуполя у пункта оказания помощи эвакуированному населению в селе Безыменное
ДОНЕЦК, 12 мар — РИА Новости. Штаб территориальной обороны Донецкой народной республики сообщил, что за сутки из окрестностей Мариуполя эвакуировали 217 человек.
"За минувшие сутки, с 8.00 11 марта до 8.00 12 марта, из Мариуполя и населенных пунктов его пригородной зоны в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 217 человек, включая 25 детей", — говорится в заявлении.
Они находятся в пункте оказания помощи, который развернут силами МЧС ДНР.
Накануне российское Минобороны заявило, что Мариуполь заблокирован, все мосты и подступы к городу разрушены, а основные дороги заминированы.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.