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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220312/evakuatsiya-1777796153.html
Из Мариуполя эвакуировали 217 человек за сутки
Из Мариуполя эвакуировали 217 человек за сутки - РИА Новости, 12.03.2022
Из Мариуполя эвакуировали 217 человек за сутки
Штаб территориальной обороны Донецкой народной республики сообщил, что за сутки из окрестностей Мариуполя эвакуировали 217 человек. РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T09:31
2022-03-12T11:37
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
мариуполь
украина
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ДОНЕЦК, 12 мар — РИА Новости. Штаб территориальной обороны Донецкой народной республики сообщил, что за сутки из окрестностей Мариуполя эвакуировали 217 человек."За минувшие сутки, с 8.00 11 марта до 8.00 12 марта, из Мариуполя и населенных пунктов его пригородной зоны в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 217 человек, включая 25 детей", — говорится в заявлении.Они находятся в пункте оказания помощи, который развернут силами МЧС ДНР.Накануне российское Минобороны заявило, что Мариуполь заблокирован, все мосты и подступы к городу разрушены, а основные дороги заминированы. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС развивают наступление военные ДНР и ЛНР.
https://ria.ru/20220311/karta-1777764391.html
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, мариуполь, украина
09:31 12.03.2022 (обновлено: 11:37 12.03.2022)
 
Из Мариуполя эвакуировали 217 человек за сутки

ДНР: из Мариуполя и его пригородов эвакуировали в Безыменное 217 человек за сутки

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБеженцы из Мариуполя у пункта оказания помощи эвакуированному населению в селе Безыменное
Беженцы из Мариуполя у пункта оказания помощи эвакуированному населению в селе Безыменное - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Беженцы из Мариуполя у пункта оказания помощи эвакуированному населению в селе Безыменное
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ДОНЕЦК, 12 мар — РИА Новости. Штаб территориальной обороны Донецкой народной республики сообщил, что за сутки из окрестностей Мариуполя эвакуировали 217 человек.
"За минувшие сутки, с 8.00 11 марта до 8.00 12 марта, из Мариуполя и населенных пунктов его пригородной зоны в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 217 человек, включая 25 детей", — говорится в заявлении.
Они находятся в пункте оказания помощи, который развернут силами МЧС ДНР.
Накануне российское Минобороны заявило, что Мариуполь заблокирован, все мосты и подступы к городу разрушены, а основные дороги заминированы.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС развивают наступление военные ДНР и ЛНР.
Карта районов Украины, перешедших под контроль ВС РФ и ДНР на южном направлении - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
11 марта, 21:22Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Минобороны показало карту районов Украины, контролируемых ВС России
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаМариупольУкраина
 
 
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