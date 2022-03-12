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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220312/donbass-1777850810.html
Генпрокуратура ЛНР сообщила о пленении боевика из батальона "Айдар"
Генпрокуратура ЛНР сообщила о пленении боевика из батальона "Айдар" - РИА Новости, 12.03.2022
Генпрокуратура ЛНР сообщила о пленении боевика из батальона "Айдар"
Генпрокуратура ЛНР сообщила о задержании в ДНР боевика из украинского батальона "Айдар" Виталия Грузинова, его взяли в плен под городом Волноваха, идет проверка РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T17:32
2022-03-12T17:37
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
эдуард басурин
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 12 мар - РИА Новости. Генпрокуратура ЛНР сообщила о задержании в ДНР боевика из украинского батальона "Айдар" Виталия Грузинова, его взяли в плен под городом Волноваха, идет проверка задержанного на причастность к преступлениям против мирных жителей.Одиннадцатого марта представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что ее силы заняли город Волноваха между Донецком и Мариуполем. По данным штаба территориальной обороны ДНР на 12 марта, армия республики взяла под контроль 85 населенных пунктов на территории бывшей Донецкой области."В Генеральную прокуратуру ЛНР поступила информация о задержании на территории ДНР боевика запрещенного на территории республики батальона "Айдар" Грузинова Виталия Николаевича, который может быть причастен к совершению преступлений в отношении мирных жителей ЛНР. Следователями ГП ЛНР будет проведена проверка в отношении Грузинова после получения всех материалов из компетентных ведомств ДНР", - сообщила Генпрокуратура в своем Telegram-канале.На допросе, материалы которого есть в распоряжении РИА Новости, Грузинов сообщил, что попал в руки Народной милиции ДНР в Волновахе. По его словам, командование 53-й бригады, в которую входит "Айдар", бросило их на поле боя. По словам Грузинова, он состоит в указанном батальоне с 2021 года, до этого служил в 116-м отдельном разведывательном батальоне. В 2014 году был активистом Майдана, затем волонтером, возившим помощь украинским силовикам.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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донецкая народная республика
россия
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в мире, владимир путин, эдуард басурин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф
17:32 12.03.2022 (обновлено: 17:37 12.03.2022)
 
Генпрокуратура ЛНР сообщила о пленении боевика из батальона "Айдар"

Генпрокуратура ЛНР сообщила о пленении боевика из батальона "Айдар" Виталия Грузинова

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие народной милиции ДНР проводят зачистку Волновахи
Военнослужащие народной милиции ДНР проводят зачистку Волновахи - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
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Военнослужащие народной милиции ДНР проводят зачистку Волновахи. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 12 мар - РИА Новости. Генпрокуратура ЛНР сообщила о задержании в ДНР боевика из украинского батальона "Айдар" Виталия Грузинова, его взяли в плен под городом Волноваха, идет проверка задержанного на причастность к преступлениям против мирных жителей.
Одиннадцатого марта представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что ее силы заняли город Волноваха между Донецком и Мариуполем. По данным штаба территориальной обороны ДНР на 12 марта, армия республики взяла под контроль 85 населенных пунктов на территории бывшей Донецкой области.
"В Генеральную прокуратуру ЛНР поступила информация о задержании на территории ДНР боевика запрещенного на территории республики батальона "Айдар" Грузинова Виталия Николаевича, который может быть причастен к совершению преступлений в отношении мирных жителей ЛНР. Следователями ГП ЛНР будет проведена проверка в отношении Грузинова после получения всех материалов из компетентных ведомств ДНР", - сообщила Генпрокуратура в своем Telegram-канале.
© Фото пресс-службы Генеральной прокуратуры ЛНРВиталий Грузинов
Виталий Грузинов
© Фото пресс-службы Генеральной прокуратуры ЛНР
Виталий Грузинов
На допросе, материалы которого есть в распоряжении РИА Новости, Грузинов сообщил, что попал в руки Народной милиции ДНР в Волновахе. По его словам, командование 53-й бригады, в которую входит "Айдар", бросило их на поле боя. По словам Грузинова, он состоит в указанном батальоне с 2021 года, до этого служил в 116-м отдельном разведывательном батальоне. В 2014 году был активистом Майдана, затем волонтером, возившим помощь украинским силовикам.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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11 марта, 22:06Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинЭдуард БасуринДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФ
 
 
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