https://ria.ru/20220312/donbass-1777846379.html
ВСУ обстреляли железнодорожную станцию в ДНР
ВСУ обстреляли железнодорожную станцию в ДНР - РИА Новости, 12.03.2022
ВСУ обстреляли железнодорожную станцию в ДНР
Украинские войска обстреляли железнодорожную станцию Еленовка в ДНР, она обесточена, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики. РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T16:58
2022-03-12T16:58
2022-03-12T16:59
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 12 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли железнодорожную станцию Еленовка в ДНР, она обесточена, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики."ВФУ обстреляли ж/д станцию Еленовка. В результате обстрела железнодорожная станция была обесточена", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.В ведомстве отметили, что ремонтно-восстановительные работы начнутся, как только позволит обстановка.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220312/obstrely-1777829085.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф
16:58 12.03.2022 (обновлено: 16:59 12.03.2022)
ВСУ обстреляли железнодорожную станцию в ДНР
ВСУ обстреляли железнодорожную станцию Еленовка в ДНР, она обесточена