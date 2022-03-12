Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220312/donbass-1777833742.html
ДНР считает жителей освобожденных территорий гражданами республики
ДНР считает жителей освобожденных территорий гражданами республики - РИА Новости, 12.03.2022
ДНР считает жителей освобожденных территорий гражданами республики
ДНР считает жителей освобождённых территорий гражданами республики, следовательно, они могут обратиться с просьбой о получении паспорта РФ, заявил РИА Новости... РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T15:08
2022-03-12T15:11
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0c/1777833872_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2e3436baa3391382d088f4ec3c2ddb13.jpg
ДОНЕЦК, 12 мар - РИА Новости. ДНР считает жителей освобождённых территорий гражданами республики, следовательно, они могут обратиться с просьбой о получении паспорта РФ, заявил РИА Новости советник председателя правительства ДНР Ян Гагин.Ранее штаб территориальной обороны Донецкой народной республики заявил, что войска ДНР вернули контроль над 85 населенными пунктами, ранее находившимися под контролем украинских войск."В любом случае есть некая процедура для получения гражданства и, конечно, они все (жители освобождённых территорий - ред.) рассматриваются как граждане Донецкой народной республики... Что касается гражданства Российской Федерации, точно так же они смогут его получить, пройдя некую процедуру", - сказал собеседник агентства.В апреле 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями республик Донбасса. Он заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220312/donbass-1777833553.html
https://ria.ru/20220312/politsiya-1777834042.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Советник председателя правительства ДНР о возможности выбрать гражданство для мирного населения
Желающим уехать на Украину с освобождённых территорий никто препятствий чинить не будет, заявил РИА Новости советник главы правительства ДНР
2022-03-12T15:08
true
PT0M27S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0c/1777833872_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_8d6e9137d48b8f45c27fd781b284cd13.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия
15:08 12.03.2022 (обновлено: 15:11 12.03.2022)
 
ДНР считает жителей освобожденных территорий гражданами республики

В ДНР заявили, что считают жителей освобожденных территорий гражданами республики

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 12 мар - РИА Новости. ДНР считает жителей освобождённых территорий гражданами республики, следовательно, они могут обратиться с просьбой о получении паспорта РФ, заявил РИА Новости советник председателя правительства ДНР Ян Гагин.
Ранее штаб территориальной обороны Донецкой народной республики заявил, что войска ДНР вернули контроль над 85 населенными пунктами, ранее находившимися под контролем украинских войск.
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
Вчера, 15:06Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Войска ДНР освободили 85 населенных пунктов, заявил Пушилин
"В любом случае есть некая процедура для получения гражданства и, конечно, они все (жители освобождённых территорий - ред.) рассматриваются как граждане Донецкой народной республики... Что касается гражданства Российской Федерации, точно так же они смогут его получить, пройдя некую процедуру", - сказал собеседник агентства.
В апреле 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями республик Донбасса. Он заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
Вчера, 15:10Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В ДНР заявили о военных преступниках в украинской полиции Донецкой области
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала