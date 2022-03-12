https://ria.ru/20220312/donbass-1777833742.html

ДНР считает жителей освобожденных территорий гражданами республики

ДНР считает жителей освобожденных территорий гражданами республики - РИА Новости, 12.03.2022

ДНР считает жителей освобожденных территорий гражданами республики

ДНР считает жителей освобождённых территорий гражданами республики, следовательно, они могут обратиться с просьбой о получении паспорта РФ, заявил РИА Новости... РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T15:08

2022-03-12T15:08

2022-03-12T15:11

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

вооруженные силы рф

россия

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ДОНЕЦК, 12 мар - РИА Новости. ДНР считает жителей освобождённых территорий гражданами республики, следовательно, они могут обратиться с просьбой о получении паспорта РФ, заявил РИА Новости советник председателя правительства ДНР Ян Гагин.Ранее штаб территориальной обороны Донецкой народной республики заявил, что войска ДНР вернули контроль над 85 населенными пунктами, ранее находившимися под контролем украинских войск."В любом случае есть некая процедура для получения гражданства и, конечно, они все (жители освобождённых территорий - ред.) рассматриваются как граждане Донецкой народной республики... Что касается гражданства Российской Федерации, точно так же они смогут его получить, пройдя некую процедуру", - сказал собеседник агентства.В апреле 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями республик Донбасса. Он заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220312/donbass-1777833553.html

https://ria.ru/20220312/politsiya-1777834042.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Советник председателя правительства ДНР о возможности выбрать гражданство для мирного населения Желающим уехать на Украину с освобождённых территорий никто препятствий чинить не будет, заявил РИА Новости советник главы правительства ДНР 2022-03-12T15:08 true PT0M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия