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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220312/donbass-1777833553.html
Войска ДНР освободили 85 населенных пунктов, заявил Пушилин
Войска ДНР освободили 85 населенных пунктов, заявил Пушилин - РИА Новости, 12.03.2022
Войска ДНР освободили 85 населенных пунктов, заявил Пушилин
Войска ДНР освободили 85 населенных пунктов, включая Волноваху, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T15:06
2022-03-12T15:06
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Войска ДНР освободили 85 населенных пунктов, включая Волноваху, заявил глава ДНР Денис Пушилин."На сегодняшний день можно говорить, что нами освобождено 85 населенных пунктов, включая Волноваху. Сегодня уже там отрабатывают населенный пункт в рамках своих мероприятий министерство внутренних дел", - сказал он в эфире "60 минут" на канале "Россия-1".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220312/dnr-1777823876.html
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донецкая народная республика
луганская народная республика
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф
15:06 12.03.2022
 
Войска ДНР освободили 85 населенных пунктов, заявил Пушилин

Глава ДНР Пушилин заявил, что войска республики освободили 85 населенных пунктов

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Войска ДНР освободили 85 населенных пунктов, включая Волноваху, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
"На сегодняшний день можно говорить, что нами освобождено 85 населенных пунктов, включая Волноваху. Сегодня уже там отрабатывают населенный пункт в рамках своих мероприятий министерство внутренних дел", - сказал он в эфире "60 минут" на канале "Россия-1".
Мужчина едет в машине рядом с домом в Волновахе, разрушенным в ходе боев - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
Вчера, 13:49Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ВСУ при отступлении используют тактику "выжженной земли", заявили в ДНР
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Боец Народной милиции ДНР в Волновахе - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
Вчера, 14:38Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Пушилин назвал Мариуполь самой горячей точкой после Волновахи
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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