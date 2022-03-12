https://ria.ru/20220312/donbass-1777833553.html
Войска ДНР освободили 85 населенных пунктов, заявил Пушилин
Войска ДНР освободили 85 населенных пунктов, заявил Пушилин - РИА Новости, 12.03.2022
Войска ДНР освободили 85 населенных пунктов, заявил Пушилин
Войска ДНР освободили 85 населенных пунктов, включая Волноваху, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T15:06
2022-03-12T15:06
2022-03-12T15:06
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Войска ДНР освободили 85 населенных пунктов, включая Волноваху, заявил глава ДНР Денис Пушилин."На сегодняшний день можно говорить, что нами освобождено 85 населенных пунктов, включая Волноваху. Сегодня уже там отрабатывают населенный пункт в рамках своих мероприятий министерство внутренних дел", - сказал он в эфире "60 минут" на канале "Россия-1".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220312/dnr-1777823876.html
https://ria.ru/20220312/mariupol-1777829996.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф
Войска ДНР освободили 85 населенных пунктов, заявил Пушилин
Глава ДНР Пушилин заявил, что войска республики освободили 85 населенных пунктов