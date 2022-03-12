https://ria.ru/20220312/donbass-1777827302.html
ВСУ обстреляли из танка Еленовку в ДНР
ВСУ обстреляли из танка Еленовку в ДНР - РИА Новости, 12.03.2022
ВСУ обстреляли из танка Еленовку в ДНР
Украинские войска обстреляли из танка населенный пункт Еленовка в Донецкой народной республике, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T14:15
2022-03-12T14:15
2022-03-12T14:15
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 12 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли из танка населенный пункт Еленовка в Донецкой народной республике, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Согласно заявлению ДНР, обстрел по Еленовке был зафиксирован 12.50, по населенному пункты было произведено 20 выстрелов из танка.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220312/dnr-1777823876.html
https://ria.ru/20220312/dnr-1777826279.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф
ВСУ обстреляли из танка Еленовку в ДНР
В ДНР заявили, что ВСУ обстреляли из танка Еленовку