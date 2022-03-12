https://ria.ru/20220312/donbass-1777824217.html
ВСУ обстреляли населенный пункт Луганское в ДНР
ВСУ обстреляли населенный пункт Луганское в ДНР - РИА Новости, 12.03.2022
ВСУ обстреляли населенный пункт Луганское в ДНР
Украинские войска в 11.04 мск обстреляли населенный пункт Луганское в ДНР, было выпущено восемь мин калибром 82 миллиметра, сообщает представительство... РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T13:52
2022-03-12T13:52
2022-03-12T13:59
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
россия
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ДОНЕЦК, 12 мар - РИА Новости. Украинские войска в 11.04 мск обстреляли населенный пункт Луганское в ДНР, было выпущено восемь мин калибром 82 миллиметра, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 11:04 - н.п. Новомихайловка – н.п. Луганское: выпущено 8 мин калибром 82 мм", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220312/internat-1777817519.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия
13:52 12.03.2022 (обновлено: 13:59 12.03.2022)
ВСУ обстреляли населенный пункт Луганское в ДНР
ВСУ выпустили восемь мин калибром 82 миллиметра по населенному пункту Луганское в ДНР