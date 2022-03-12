https://ria.ru/20220312/donbass-1777824217.html

ВСУ обстреляли населенный пункт Луганское в ДНР

ВСУ обстреляли населенный пункт Луганское в ДНР - РИА Новости, 12.03.2022

ВСУ обстреляли населенный пункт Луганское в ДНР

Украинские войска в 11.04 мск обстреляли населенный пункт Луганское в ДНР, было выпущено восемь мин калибром 82 миллиметра, сообщает представительство... РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T13:52

2022-03-12T13:52

2022-03-12T13:59

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

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луганская народная республика

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ДОНЕЦК, 12 мар - РИА Новости. Украинские войска в 11.04 мск обстреляли населенный пункт Луганское в ДНР, было выпущено восемь мин калибром 82 миллиметра, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 11:04 - н.п. Новомихайловка – н.п. Луганское: выпущено 8 мин калибром 82 мм", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220312/internat-1777817519.html

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия