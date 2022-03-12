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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220312/donbass-1777822605.html
В ЛНР из-за обстрела со стороны ВСУ повреждены здание школы и газопровод
В ЛНР из-за обстрела со стороны ВСУ повреждены здание школы и газопровод - РИА Новости, 12.03.2022
В ЛНР из-за обстрела со стороны ВСУ повреждены здание школы и газопровод
Здание школы и газопровод повреждены в населенном пункте Ирмино в Луганской народной республике из-за обстрела со стороны украинских войск, один дом разрушен,... РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T13:36
2022-03-12T13:36
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 12 мар - РИА Новости. Здание школы и газопровод повреждены в населенном пункте Ирмино в Луганской народной республике из-за обстрела со стороны украинских войск, один дом разрушен, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее представительство заявило, что украинские войска в 10.30 обстреляли Ирмино, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра."В результате артиллерийского обстрела н.п. Ирмино разрушен один жилой дом, повреждено три дома, хозпостройка, здание средней школы №12 и газопровод Ду-57 мм среднего давления. Без газоснабжения осталось 15 абонентов", - информирует представительство в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220312/donbass-1777805472.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф
13:36 12.03.2022
 
В ЛНР из-за обстрела со стороны ВСУ повреждены здание школы и газопровод

В Ирмино в ЛНР из-за обстрела со стороны ВСУ повреждены здание школы и газопровод

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЛюди готовят еду у подъезда жилого дома в городе Счастье в Луганской народной республике
Люди готовят еду у подъезда жилого дома в городе Счастье в Луганской народной республике - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Люди готовят еду у подъезда жилого дома в городе Счастье в Луганской народной республике. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 12 мар - РИА Новости. Здание школы и газопровод повреждены в населенном пункте Ирмино в Луганской народной республике из-за обстрела со стороны украинских войск, один дом разрушен, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее представительство заявило, что украинские войска в 10.30 обстреляли Ирмино, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра.
"В результате артиллерийского обстрела н.п. Ирмино разрушен один жилой дом, повреждено три дома, хозпостройка, здание средней школы №12 и газопровод Ду-57 мм среднего давления. Без газоснабжения осталось 15 абонентов", - информирует представительство в Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Военнослужащий народной милиции ЛНР на брошенных позициях ВСУ в селе Крымское, перешедшее под контроль ЛНР - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
Вчера, 10:52Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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