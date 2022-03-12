https://ria.ru/20220312/donbass-1777822605.html

В ЛНР из-за обстрела со стороны ВСУ повреждены здание школы и газопровод

В ЛНР из-за обстрела со стороны ВСУ повреждены здание школы и газопровод - РИА Новости, 12.03.2022

В ЛНР из-за обстрела со стороны ВСУ повреждены здание школы и газопровод

Здание школы и газопровод повреждены в населенном пункте Ирмино в Луганской народной республике из-за обстрела со стороны украинских войск, один дом разрушен,... РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T13:36

2022-03-12T13:36

2022-03-12T13:36

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

вооруженные силы рф

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ЛУГАНСК, 12 мар - РИА Новости. Здание школы и газопровод повреждены в населенном пункте Ирмино в Луганской народной республике из-за обстрела со стороны украинских войск, один дом разрушен, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее представительство заявило, что украинские войска в 10.30 обстреляли Ирмино, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра."В результате артиллерийского обстрела н.п. Ирмино разрушен один жилой дом, повреждено три дома, хозпостройка, здание средней школы №12 и газопровод Ду-57 мм среднего давления. Без газоснабжения осталось 15 абонентов", - информирует представительство в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220312/donbass-1777805472.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф