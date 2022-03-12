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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220312/donbass-1777805472.html
ВСУ за сутки пять раз обстреляли четыре населенных пункта в ЛНР
ВСУ за сутки пять раз обстреляли четыре населенных пункта в ЛНР - РИА Новости, 12.03.2022
ВСУ за сутки пять раз обстреляли четыре населенных пункта в ЛНР
За прошедшие сутки в Луганской народной республике зафиксировали пять обстрелов по четырем населенным пунктам, обстреливаются объекты гражданской... РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T10:52
2022-03-12T10:52
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
стаханов
россия
вооруженные силы рф
сцкк
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ЛУГАНСК, 12 мар – РИА Новости. За прошедшие сутки в Луганской народной республике зафиксировали пять обстрелов по четырем населенным пунктам, обстреливаются объекты гражданской инфраструктуры, сообщает Народная милиция ЛНР."За прошедшие сутки представительством ЛНР в СЦКК зафиксировано 5 обстрелов территории ЛНР по 4 населенным пунктам республики, в результате которых в н.п. Стаханов повреждены 5 жилых домов, 2 хозпостройки и газопровод среднего давления, а в н.п. Ирмино повреждения получил жилой дом", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Как заявили в Народной милиции, "противник продолжает террор мирного населения республики, подвергая обстрелам объекты гражданской инфраструктуры прифронтовых населенных пунктов ЛНР, не представляющие опасности для противника и не являющиеся военными объектами".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220312/donbass-1777804624.html
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стаханов
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, стаханов, россия, вооруженные силы рф, сцкк
10:52 12.03.2022
 
ВСУ за сутки пять раз обстреляли четыре населенных пункта в ЛНР

ВСУ за сутки пять раз обстреляли четыре населенных пункта в ЛНР, поврежден газопровод

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВоеннослужащий народной милиции ЛНР на брошенных позициях ВСУ в селе Крымское, перешедшее под контроль ЛНР
Военнослужащий народной милиции ЛНР на брошенных позициях ВСУ в селе Крымское, перешедшее под контроль ЛНР - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Военнослужащий народной милиции ЛНР на брошенных позициях ВСУ в селе Крымское, перешедшее под контроль ЛНР. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 12 мар – РИА Новости. За прошедшие сутки в Луганской народной республике зафиксировали пять обстрелов по четырем населенным пунктам, обстреливаются объекты гражданской инфраструктуры, сообщает Народная милиция ЛНР.
"За прошедшие сутки представительством ЛНР в СЦКК зафиксировано 5 обстрелов территории ЛНР по 4 населенным пунктам республики, в результате которых в н.п. Стаханов повреждены 5 жилых домов, 2 хозпостройки и газопровод среднего давления, а в н.п. Ирмино повреждения получил жилой дом", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Как заявили в Народной милиции, "противник продолжает террор мирного населения республики, подвергая обстрелам объекты гражданской инфраструктуры прифронтовых населенных пунктов ЛНР, не представляющие опасности для противника и не являющиеся военными объектами".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаСтахановРоссияВооруженные силы РФСЦКК
 
 
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