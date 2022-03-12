https://ria.ru/20220312/donbass-1777805472.html

ВСУ за сутки пять раз обстреляли четыре населенных пункта в ЛНР

ВСУ за сутки пять раз обстреляли четыре населенных пункта в ЛНР - РИА Новости, 12.03.2022

ВСУ за сутки пять раз обстреляли четыре населенных пункта в ЛНР

За прошедшие сутки в Луганской народной республике зафиксировали пять обстрелов по четырем населенным пунктам, обстреливаются объекты гражданской... РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T10:52

2022-03-12T10:52

2022-03-12T10:52

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

стаханов

россия

вооруженные силы рф

сцкк

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ЛУГАНСК, 12 мар – РИА Новости. За прошедшие сутки в Луганской народной республике зафиксировали пять обстрелов по четырем населенным пунктам, обстреливаются объекты гражданской инфраструктуры, сообщает Народная милиция ЛНР."За прошедшие сутки представительством ЛНР в СЦКК зафиксировано 5 обстрелов территории ЛНР по 4 населенным пунктам республики, в результате которых в н.п. Стаханов повреждены 5 жилых домов, 2 хозпостройки и газопровод среднего давления, а в н.п. Ирмино повреждения получил жилой дом", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Как заявили в Народной милиции, "противник продолжает террор мирного населения республики, подвергая обстрелам объекты гражданской инфраструктуры прифронтовых населенных пунктов ЛНР, не представляющие опасности для противника и не являющиеся военными объектами".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220312/donbass-1777804624.html

https://ria.ru/20220312/doma-1777788605.html

донецкая народная республика

стаханов

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, стаханов, россия, вооруженные силы рф, сцкк