10:44 12.03.2022 (обновлено: 10:48 12.03.2022)
Военные ДНР за сутки эвакуировали из зоны боевых действий 135 человек
Военные ДНР за сутки эвакуировали из зоны боевых действий 135 человек, из них 25 детей
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРазбитая бронированная разведывательно-дозорной машина БРДМ-2 Вооруженных сил Украины в селе Новотроицкое Волновахского района
Разбитая бронированная разведывательно-дозорной машина БРДМ-2 Вооруженных сил Украины в селе Новотроицкое Волновахского района. Архивное фото
ДОНЕЦК, 12 мар - РИА Новости. Военные ДНР за сутки эвакуировали из зоны боевых действий на мариупольском и волновахском направлении 135 человек, из них 25 детей, сообщает Народная милиция Донецкой народной республики.
"Рискуя собственными жизнями, наши защитники за сутки эвакуировали из зоны боевых действий на мариупольском и волновахском направлении 135 человек, из них двадцать пять детей", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
В пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что войска Донецкой народной республики взяли город Волноваха. Также, по его словам, взяты под контроль населенные пункты Ольгинка, Велика-Анадоль, Зелёный Гай, продвижение в глубину составило до шести километров.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.