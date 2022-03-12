https://ria.ru/20220312/donbass-1777804624.html

Военные ДНР за сутки эвакуировали из зоны боевых действий 135 человек

Военные ДНР за сутки эвакуировали из зоны боевых действий 135 человек - РИА Новости, 12.03.2022

Военные ДНР за сутки эвакуировали из зоны боевых действий 135 человек

Военные ДНР за сутки эвакуировали из зоны боевых действий на мариупольском и волновахском направлении 135 человек, из них 25 детей, сообщает Народная милиция... РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T10:44

2022-03-12T10:44

2022-03-12T10:48

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

игорь конашенков

владимир путин

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

вооруженные силы рф

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ДОНЕЦК, 12 мар - РИА Новости. Военные ДНР за сутки эвакуировали из зоны боевых действий на мариупольском и волновахском направлении 135 человек, из них 25 детей, сообщает Народная милиция Донецкой народной республики."Рискуя собственными жизнями, наши защитники за сутки эвакуировали из зоны боевых действий на мариупольском и волновахском направлении 135 человек, из них двадцать пять детей", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.В пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что войска Донецкой народной республики взяли город Волноваха. Также, по его словам, взяты под контроль населенные пункты Ольгинка, Велика-Анадоль, Зелёный Гай, продвижение в глубину составило до шести километров.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220312/donbass-1777801716.html

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, игорь конашенков, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф