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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220312/donbass-1777804624.html
Военные ДНР за сутки эвакуировали из зоны боевых действий 135 человек
Военные ДНР за сутки эвакуировали из зоны боевых действий 135 человек - РИА Новости, 12.03.2022
Военные ДНР за сутки эвакуировали из зоны боевых действий 135 человек
Военные ДНР за сутки эвакуировали из зоны боевых действий на мариупольском и волновахском направлении 135 человек, из них 25 детей, сообщает Народная милиция... РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T10:44
2022-03-12T10:48
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
игорь конашенков
владимир путин
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 12 мар - РИА Новости. Военные ДНР за сутки эвакуировали из зоны боевых действий на мариупольском и волновахском направлении 135 человек, из них 25 детей, сообщает Народная милиция Донецкой народной республики."Рискуя собственными жизнями, наши защитники за сутки эвакуировали из зоны боевых действий на мариупольском и волновахском направлении 135 человек, из них двадцать пять детей", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.В пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что войска Донецкой народной республики взяли город Волноваха. Также, по его словам, взяты под контроль населенные пункты Ольгинка, Велика-Анадоль, Зелёный Гай, продвижение в глубину составило до шести километров.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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в мире, игорь конашенков, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф
10:44 12.03.2022 (обновлено: 10:48 12.03.2022)
 
Военные ДНР за сутки эвакуировали из зоны боевых действий 135 человек

Военные ДНР за сутки эвакуировали из зоны боевых действий 135 человек, из них 25 детей

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРазбитая бронированная разведывательно-дозорной машина БРДМ-2 Вооруженных сил Украины в селе Новотроицкое Волновахского района
Разбитая бронированная разведывательно-дозорной машина БРДМ-2 Вооруженных сил Украины в селе Новотроицкое Волновахского района - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Разбитая бронированная разведывательно-дозорной машина БРДМ-2 Вооруженных сил Украины в селе Новотроицкое Волновахского района. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 мар - РИА Новости. Военные ДНР за сутки эвакуировали из зоны боевых действий на мариупольском и волновахском направлении 135 человек, из них 25 детей, сообщает Народная милиция Донецкой народной республики.
"Рискуя собственными жизнями, наши защитники за сутки эвакуировали из зоны боевых действий на мариупольском и волновахском направлении 135 человек, из них двадцать пять детей", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
В пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что войска Донецкой народной республики взяли город Волноваха. Также, по его словам, взяты под контроль населенные пункты Ольгинка, Велика-Анадоль, Зелёный Гай, продвижение в глубину составило до шести километров.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Боец Народной милиции ДНР в селе Новотроицкое Волновахского района - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
Вчера, 10:18Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Военные ДНР взяли под контроль два населенных пункта
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреИгорь КонашенковВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФ
 
 
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