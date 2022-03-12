Украинские войска обстреляли населенный пункт Крутая Балка
ВСУ выпустили по населенному пункту Крутая балка в ДНР десять снарядов
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБойцы Народной милиции ДНР на дороге села Новотроицкое Волновахского района
Бойцы Народной милиции ДНР на дороге села Новотроицкое Волновахского района. Архивное фото
ДОНЕЦК, 12 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Крутая Балка, выпущено 10 снарядов запрещенным калибром 122 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: н.п. Авдеевка – н.п. Крутая Балка: выпущено 10 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении.
Отмечается, что обстрел был зафиксирован в 9.02.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.