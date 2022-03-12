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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220312/donbass-1777799235.html
ВСУ обстреляли "Градами" населенный пункт Михайловка
ВСУ обстреляли "Градами" населенный пункт Михайловка - РИА Новости, 12.03.2022
ВСУ обстреляли "Градами" населенный пункт Михайловка
Украинские войска обстреляли населенный пункт Михайловка в Донецкой народной республике, выпущено 40 ракет из БМ-21 "Град", сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T10:02
2022-03-12T10:02
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 12 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Михайловка в Донецкой народной республике, выпущено 40 ракет из БМ-21 "Град", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: н.п. Новобахмутовка – н.п. Михайловка: выпущено 40 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении. Отмечается, что обстрел был зафиксирован в 8.15 по местному времени.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220312/dnr-1777794155.html
донецкая народная республика
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф
10:02 12.03.2022
 
ВСУ обстреляли "Градами" населенный пункт Михайловка

ВСУ выпустили 40 ракет из БМ-21 "Град" по населенному пункту Михайловка в ДНР

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМужчина фотографирует один из разрушенных домов села Сопино в Донецкой народной республике
Мужчина фотографирует один из разрушенных домов села Сопино в Донецкой народной республике - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Мужчина фотографирует один из разрушенных домов села Сопино в Донецкой народной республике. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Михайловка в Донецкой народной республике, выпущено 40 ракет из БМ-21 "Град", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: н.п. Новобахмутовка – н.п. Михайловка: выпущено 40 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении. Отмечается, что обстрел был зафиксирован в 8.15 по местному времени.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Бойцы Народной Милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
Вчера, 09:07Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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