ВСУ обстреляли "Градами" населенный пункт Михайловка
ВСУ выпустили 40 ракет из БМ-21 "Град" по населенному пункту Михайловка в ДНР
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМужчина фотографирует один из разрушенных домов села Сопино в Донецкой народной республике
Мужчина фотографирует один из разрушенных домов села Сопино в Донецкой народной республике. Архивное фото
ДОНЕЦК, 12 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Михайловка в Донецкой народной республике, выпущено 40 ракет из БМ-21 "Град", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: н.п. Новобахмутовка – н.п. Михайловка: выпущено 40 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении. Отмечается, что обстрел был зафиксирован в 8.15 по местному времени.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.