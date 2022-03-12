https://ria.ru/20220312/diplomatiya-1777842926.html

В Баку заявили о готовности к встрече глав МИД Азербайджана и Армении

В Баку заявили о готовности к встрече глав МИД Азербайджана и Армении - РИА Новости, 12.03.2022

В Баку заявили о готовности к встрече глав МИД Азербайджана и Армении

Баку готов ко встрече глав МИД Азербайджана и Армении в турецкой Анталье, она может быть реализована в случае доброй воли Еревана, заявил помощник президента... РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T16:21

2022-03-12T16:21

2022-03-12T16:23

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армения

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АНКАРА, 12 мар – РИА Новости. Баку готов ко встрече глав МИД Азербайджана и Армении в турецкой Анталье, она может быть реализована в случае доброй воли Еревана, заявил помощник президента Азербайджана, руководитель отдела по внешнеполитическим вопросам президентской Администрации Хикмет Гаджиев.Ранее азербайджанское агентство АПА со ссылкой на Гаджиева сообщило о возможности проведения встречи глав МИД Азербайджана и Армении в рамках Дипломатического форума в Анталье."Азербайджан готов к этой встрече (глав МИД – ред.). При доброй воле и намерении Армении эта встреча может быть реализована", - заявил Гаджиев журналистам в кулуарах Дипломатического форума в Анталье.

https://ria.ru/20220222/aliev-1774354605.html

азербайджан

армения

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, азербайджан, армения