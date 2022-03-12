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В Баку заявили о готовности к встрече глав МИД Азербайджана и Армении
В Баку заявили о готовности к встрече глав МИД Азербайджана и Армении - РИА Новости, 12.03.2022
В Баку заявили о готовности к встрече глав МИД Азербайджана и Армении
Баку готов ко встрече глав МИД Азербайджана и Армении в турецкой Анталье, она может быть реализована в случае доброй воли Еревана, заявил помощник президента... РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T16:21
2022-03-12T16:23
в мире
азербайджан
армения
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АНКАРА, 12 мар – РИА Новости. Баку готов ко встрече глав МИД Азербайджана и Армении в турецкой Анталье, она может быть реализована в случае доброй воли Еревана, заявил помощник президента Азербайджана, руководитель отдела по внешнеполитическим вопросам президентской Администрации Хикмет Гаджиев.Ранее азербайджанское агентство АПА со ссылкой на Гаджиева сообщило о возможности проведения встречи глав МИД Азербайджана и Армении в рамках Дипломатического форума в Анталье."Азербайджан готов к этой встрече (глав МИД – ред.). При доброй воле и намерении Армении эта встреча может быть реализована", - заявил Гаджиев журналистам в кулуарах Дипломатического форума в Анталье.
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в мире, азербайджан, армения
16:21 12.03.2022 (обновлено: 16:23 12.03.2022)
 
В Баку заявили о готовности к встрече глав МИД Азербайджана и Армении

В Баку готовы к встрече глав МИД Азербайджана и Армении в случае доброй поли Еревана

© РИА Новости / АзерТАК/Вугар Амруллайев / Перейти в фотобанкБаку
Баку - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© РИА Новости / АзерТАК/Вугар Амруллайев
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Баку. Архивное фото
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АНКАРА, 12 мар – РИА Новости. Баку готов ко встрече глав МИД Азербайджана и Армении в турецкой Анталье, она может быть реализована в случае доброй воли Еревана, заявил помощник президента Азербайджана, руководитель отдела по внешнеполитическим вопросам президентской Администрации Хикмет Гаджиев.
Ранее азербайджанское агентство АПА со ссылкой на Гаджиева сообщило о возможности проведения встречи глав МИД Азербайджана и Армении в рамках Дипломатического форума в Анталье.
"Азербайджан готов к этой встрече (глав МИД – ред.). При доброй воле и намерении Армении эта встреча может быть реализована", - заявил Гаджиев журналистам в кулуарах Дипломатического форума в Анталье.
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