https://ria.ru/20220312/diplomatiya-1777827973.html
Макрон и Шольц проводят телефонный разговор с Путиным
Макрон и Шольц проводят телефонный разговор с Путиным - РИА Новости, 12.03.2022
Макрон и Шольц проводят телефонный разговор с Путиным
Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц проводят телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, передаёт Франс Пресс со ссылкой на РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T14:21
2022-03-12T14:21
2022-03-12T14:26
в мире
украина
эммануэль макрон
олаф шольц
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ПАРИЖ, 12 март - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц проводят телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, передаёт Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец.Телефонный разговор трёх лидеров проходит в субботу.Десятого марта Путин, Макрон и Шольц также провели телефонный разговор, была обсуждена ситуация на Украине.
https://radiosputnik.ria.ru/20220311/makron-1777738838.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, эммануэль макрон, олаф шольц
14:21 12.03.2022 (обновлено: 14:26 12.03.2022)
Макрон и Шольц проводят телефонный разговор с Путиным
Глава Франции Макрон и канцлер Германии Шольц проводят телефонный разговор с Путиным