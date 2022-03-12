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Макрон и Шольц проводят телефонный разговор с Путиным
Макрон и Шольц проводят телефонный разговор с Путиным - РИА Новости, 12.03.2022
Макрон и Шольц проводят телефонный разговор с Путиным
Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц проводят телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, передаёт Франс Пресс со ссылкой на РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T14:21
2022-03-12T14:26
в мире
украина
эммануэль макрон
олаф шольц
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ПАРИЖ, 12 март - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц проводят телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, передаёт Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец.Телефонный разговор трёх лидеров проходит в субботу.Десятого марта Путин, Макрон и Шольц также провели телефонный разговор, была обсуждена ситуация на Украине.
https://radiosputnik.ria.ru/20220311/makron-1777738838.html
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в мире, украина, эммануэль макрон, олаф шольц
14:21 12.03.2022 (обновлено: 14:26 12.03.2022)
 
Макрон и Шольц проводят телефонный разговор с Путиным

Глава Франции Макрон и канцлер Германии Шольц проводят телефонный разговор с Путиным

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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ПАРИЖ, 12 март - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц проводят телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, передаёт Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец.
Телефонный разговор трёх лидеров проходит в субботу.
Десятого марта Путин, Макрон и Шольц также провели телефонный разговор, была обсуждена ситуация на Украине.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
11 марта, 18:33В мире
Макрон заявил о готовности ЕС ввести новые санкции против России
 
В миреУкраинаЭммануэль МакронОлаф Шольц
 
 
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