https://ria.ru/20220312/diplomatiya-1777827973.html

Макрон и Шольц проводят телефонный разговор с Путиным

Макрон и Шольц проводят телефонный разговор с Путиным - РИА Новости, 12.03.2022

Макрон и Шольц проводят телефонный разговор с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц проводят телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, передаёт Франс Пресс со ссылкой на РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T14:21

2022-03-12T14:21

2022-03-12T14:26

в мире

украина

эммануэль макрон

олаф шольц

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777529067_0:842:2049:1994_1920x0_80_0_0_9f69cbe466cb3d0f555705bbbb2e86b1.jpg

ПАРИЖ, 12 март - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц проводят телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, передаёт Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец.Телефонный разговор трёх лидеров проходит в субботу.Десятого марта Путин, Макрон и Шольц также провели телефонный разговор, была обсуждена ситуация на Украине.

https://radiosputnik.ria.ru/20220311/makron-1777738838.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, эммануэль макрон, олаф шольц