https://ria.ru/20220312/diplomatiya-1777819468.html

Рябков назвал цели США в отношении России деструктивными

Рябков назвал цели США в отношении России деструктивными - РИА Новости, 12.03.2022

Рябков назвал цели США в отношении России деструктивными

Цели США в отношении России и темы безопасности деструктивны, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T13:05

2022-03-12T13:05

2022-03-12T13:43

в мире

сша

россия

сергей рябков

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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Цели США в отношении России и темы безопасности деструктивны, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков."Между тем, высшее должностное лицо в США открыто говорит об опасности третьей мировой войны... Для нас очевидны деструктивные цели этой линии", - сказал Рябков в эфире "Первого канала".

https://ria.ru/20220312/krizis-1777821574.html

сша

россия

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Дарья Буймова

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Дарья Буймова

в мире, сша, россия, сергей рябков