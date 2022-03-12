https://ria.ru/20220312/diplomatiya-1777819468.html
Рябков назвал цели США в отношении России деструктивными
Рябков назвал цели США в отношении России деструктивными - РИА Новости, 12.03.2022
Рябков назвал цели США в отношении России деструктивными
Цели США в отношении России и темы безопасности деструктивны, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T13:05
2022-03-12T13:05
2022-03-12T13:43
в мире
сша
россия
сергей рябков
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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Цели США в отношении России и темы безопасности деструктивны, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков."Между тем, высшее должностное лицо в США открыто говорит об опасности третьей мировой войны... Для нас очевидны деструктивные цели этой линии", - сказал Рябков в эфире "Первого канала".
https://ria.ru/20220312/krizis-1777821574.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сша, россия, сергей рябков
13:05 12.03.2022 (обновлено: 13:43 12.03.2022)
Рябков назвал цели США в отношении России деструктивными
Замглавы МИД Рябков назвал цели США в отношении России и тем безопасности деструктивными