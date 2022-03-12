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https://ria.ru/20220312/diplomatiya-1777819262.html
Москва не видит, что США готовы продолжать диалог по Украине, заявил Рябков
Москва не видит, что США готовы продолжать диалог по Украине, заявил Рябков - РИА Новости, 12.03.2022
Москва не видит, что США готовы продолжать диалог по Украине, заявил Рябков
Москва не видит проявлений со стороны США, что они готовы продолжать диалог по Украине, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T13:03
2022-03-12T14:53
в мире
сергей рябков
россия
москва
вашингтон (город)
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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Москва не видит проявлений со стороны США, что они готовы продолжать диалог по Украине, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Он подчеркнул, что Москва слишком долго убеждалась в том, что в Вашингтоне ее не слышат и не принимают в расчет коренные интересы России.
https://ria.ru/20220312/sanktsii-1777820789.html
россия
москва
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в мире, сергей рябков, россия, москва, вашингтон (город)
13:03 12.03.2022 (обновлено: 14:53 12.03.2022)
 
Москва не видит, что США готовы продолжать диалог по Украине, заявил Рябков

Замглавы МИД Рябков заявил, что Москва не видит готовности США к диалогу по Украине

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Москва не видит проявлений со стороны США, что они готовы продолжать диалог по Украине, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Он подчеркнул, что Москва слишком долго убеждалась в том, что в Вашингтоне ее не слышат и не принимают в расчет коренные интересы России.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
Вчера, 13:19
Россия готовилась к санкциям, США их ввели бы все равно, заявил Рябков
 
В миреСергей РябковРоссияМоскваВашингтон (город)
 
 
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