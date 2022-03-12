https://ria.ru/20220312/diplomatiya-1777819262.html
Москва не видит, что США готовы продолжать диалог по Украине, заявил Рябков
Москва не видит, что США готовы продолжать диалог по Украине, заявил Рябков - РИА Новости, 12.03.2022
Москва не видит, что США готовы продолжать диалог по Украине, заявил Рябков
Москва не видит проявлений со стороны США, что они готовы продолжать диалог по Украине, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T13:03
2022-03-12T13:03
2022-03-12T14:53
в мире
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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Москва не видит проявлений со стороны США, что они готовы продолжать диалог по Украине, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Он подчеркнул, что Москва слишком долго убеждалась в том, что в Вашингтоне ее не слышат и не принимают в расчет коренные интересы России.
https://ria.ru/20220312/sanktsii-1777820789.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сергей рябков, россия, москва, вашингтон (город)
13:03 12.03.2022 (обновлено: 14:53 12.03.2022)
Москва не видит, что США готовы продолжать диалог по Украине, заявил Рябков
Замглавы МИД Рябков заявил, что Москва не видит готовности США к диалогу по Украине