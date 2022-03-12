https://ria.ru/20220312/diplomatiya-1777819262.html

Москва не видит, что США готовы продолжать диалог по Украине, заявил Рябков

Москва не видит, что США готовы продолжать диалог по Украине, заявил Рябков - РИА Новости, 12.03.2022

Москва не видит, что США готовы продолжать диалог по Украине, заявил Рябков

Москва не видит проявлений со стороны США, что они готовы продолжать диалог по Украине, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T13:03

2022-03-12T13:03

2022-03-12T14:53

в мире

сергей рябков

россия

москва

вашингтон (город)

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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Москва не видит проявлений со стороны США, что они готовы продолжать диалог по Украине, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Он подчеркнул, что Москва слишком долго убеждалась в том, что в Вашингтоне ее не слышат и не принимают в расчет коренные интересы России.

https://ria.ru/20220312/sanktsii-1777820789.html

россия

москва

вашингтон (город)

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сергей рябков, россия, москва, вашингтон (город)